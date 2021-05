Rappi oferece cursos de autoconhecimento e carreira para entregadores

A Rappi começou a oferecer para seus entregadores parceiros um combo de estudos em parceria com o Descomplica, com foco em carreira, e um curso em parceria com o Sebrae sobre empreendedorismo. As ações acontecem em comemoração ao Dia do Entregador, comemorado nesta segunda-feira.

O combo de cursos do Descomplica é voltada para ajudar de forma preparatória em processos seletivos de universidades. Ele inclui Planejamento de Carreira, Ferramentas de Produtividade, Autoconhecimento, Valores & Cultura e Introdução à Gestão de Tempo.

Na América Latina, a empresa já tem mais de 100 mil entregadores parceiros. Já na parceria com o Sebrae, o curso é “Primeiros Passos de Empreendedorismo”. No fim do curso, o aluno receberá uma consulta personalizada do Sebrae.

A empresa também oferecerá gorjetas dobradas nesta segunda-feira e descontos para o entregador que consumir nos parceiros Marisa e Valvoline.

De acordo com a empresa, o objetivo é impactar positivamente a vida dos entregadores parceiros e, principalmente, ajudar para que tenham acesso à educação.