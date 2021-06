As 100 cidades mais caras do mundo para morar e trabalhar

A cidade de Ashgabat, no Turcomenistão, passou a cidade de Hong Kong e ficou em primeiro lugar como o local mais caro do mundo para se morar e trabalhar, segundo o levantamento global da Mercer de 2021.

Juntar produtividade e qualidade de vida é possível. Descubra como no novo curso da EXAME Academy

O ranking, divulgado com exclusividade para a Exame, mostra o custo de vida em mais de 200 cidades do mundo e ajuda empresas a se planejarem na hora de expatriar seus funcionários. Após um ano de pandemia afetando a mobilidade de pessoas pelo mundo, é possível que a estratégia das empresas passe por transformações.

Segundo Ilya Bonic, presidente de Carreira e Head de Estratégia Mercer, a pandemia trouxe um novo nível de complexidade, com planejamento de saúde e segurança dos funcionários, trabalho remoto e outras políticas de flexibilidade.

“À medida em que as organizações repensam suas estratégias de talento e mobilidade, informações transparentes e precisas são essenciais para remunerar os funcionários de maneira justa para todos os tipos de alocações”, comenta ele.

O estado de cada país em relação às medidas contra a covid-19 pode pesar na decisão de expatriação e de viagens junto com o custo local.

Nenhuma cidade brasileira ficou entre as 100 mais caras. São Paulo é a cidade mais cara para se morar no Brasil e caiu da posição 130 para 177º lugar no ranking em comparação com o ano passado. O Rio de Janeiro ficou em segundo lugar no país, mas em 191º no mundo.

De acordo com o executivo, a queda das cidades brasileiras se deve a desvalorização do real frente ao dólar.

No topo do ranking, Beirute subiu 42 posições e ficou em terceiro lugar, pegando o lugar de Tóquio. Os efeitos da pandemia e a explosão no Porto de Beirute na pandemia são duas razões para esse crescimento.

Confira as 100 cidades mais caras para morar e trabalhar:

Cidade País 1 Asgabate Turcomenistão 2 Hong Kong Hong Kong (SAR) 3 Beirute Líbano 4 Tóquio Japão 5 Zurique Suíça 1 Xangai China 7 Singapura Singapura 8 Genebra Suíça 9 Pequim China 10 Berna Suíça 11 Seul Coreia do Sul 12 Shenzhen China 13 Djamena Chade 14 Nova York Estados Unidos 15 Tel Aviv Israel 16 Copenhague Dinamarca 17 Cantão China 18 Londres Reino Unido 19 Lagos Nigéria 20 Libreville Gabão 20 Los Angeles Estados Unidos 22 Taipei Taiwan 23 Osaka Japão 24 Abidjã Costa do Marfim 25 São Francisco Estados Unidos 26 Tianjin China 27 Nanquim China 28 Chengdu China 29 Riad Arábia Saudita 30 Bangu República Centro-Africana 31 Sydney Austrália 32 Nouméa Nova Caledônia 33 Paris França 34 Qingdao China 34 Nagoya Japão 36 Milão Itália 37 Viena Áustria 38 Brazzaville Congo 39 Dublin Irlanda 40 Dhâka Bangladesh 41 Kinshasa República Democrática do Congo 42 Dubai Emirados Árabes 43 Honolulu Estados Unidos 44 Amsterdã Países Baixos 45 Chicago Estados Unidos 46 Bangkok Tailândia 47 Roma Itália 48 Miami Estados Unidos 49 Yaoundé Camarões 50 Boston Estados Unidos 51 Washington Estados Unidos 52 Munique Alemanha 53 Bruxelas Bélgica 54 Frankfurt Alemanha 55 Oslo Noruega 56 Helsinque Finlândia 56 Abu Dhabi Emirados Árabes 56 Dacar Senegal 59 Melbourne Austrália 60 Berlim Alemanha 61 Shenyang China 62 Moscou Rússia 63 Perth Austrália 63 Luxemburgo Luxemburgo 65 White Plains Estados Unidos 66 Douala Camarões 67 Madrid Espanha 67 Seattle Estados Unidos 69 Dallas Estados Unidos 70 Auckland Nova Zelândia 71 Manama Bahrein 72 Estocolmo Suécia 72 Atlanta Estados Unidos 74 Düsseldorf Alemanha 75 Morristown Estados Unidos 75 Houston Estados Unidos 75 Canberra Austrália 78 Mumbai Índia 78 Manila Filipinas 80 Hamburgo Alemanha 81 Brisbane Austrália 82 Djibuti Djibuti 83 Lisboa Portugal 84 Barcelona Espanha 85 Abuja Nigéria 86 Minneapolis Estados Unidos 87 Accra Gana 88 Adelaide Austrália 89 San Juan Porto Rico 90 Praga Tchéquia 91 Porto da Espanha Trindade e Tobago 92 Porto Príncipe Haiti 93 Vancouver Canadá 94 Wellington Nova Zelândia 94 Amã Jordânia 94 Jeddah Arábia Saudita 97 Riga Letônia 98 Toronto Canadá 99 Niamey Níger 100 Lyon França

Quais são as grandes tendências do mercado de trabalho? Invista na sua carreira. Assine a EXAME.