Raízen tem mais de 700 vagas abertas em programas de Aprendiz, Estágio e Trainee

A Raízen, empresa em bioenergia, acaba de abrir vagas para os programas de Aprendiz, Estágio e Trainee, totalizando mais de 700 postos de trabalho.

Em cada um dos processos, as pessoas candidatas, caso preencham os requisitos solicitados, após seleção, passarão por testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas com as lideranças Raízen.

Quais são os requisitos e benefícios para o Programa de Aprendiz?

Com mais de 450 vagas pelo país, para se candidatar no Programa de Aprendiz é preciso:

Ter entre 16 e 21 anos,

Estar no ensino médio ou técnico,

Disponibilidade para trabalhar 4 horas por dia nos turnos da manhã ou da tarde.

ATT: não é necessário experiência prévia.

ATT: as oportunidades são para atuar em todas as áreas da Raízen.

Benefícios:

Salário compatível com o mercado,

Trilha de Aprendizagem,

Vale-transporte ou Fretado (de acordo com a localidade),

Plano de Saúde e Odontológico,

Vale-alimentação ou Cesta Básica,

Bônus Anual.

Quais são os requisitos e benefícios para o Programa de Estágio?

Para o Programa de Estágio são cerca de 330 vagas e é necessário:

Ter formação prevista entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025,

Ter disponibilidade para atuar 6h por dia em horário comercial

Benefícios:

Além da bolsa-auxílio no valor de R$2.000, os estagiários terão como benefícios:

Auxílio-transporte,

Plano de Saúde e Odontológico,

Vale-refeição ou uso do restaurante da companhia,

Seguro de Vida,

Gympass,

Recesso Remunerado.

Quais são os requisitos e benefícios para o Programa de Estágio Afirmativo?

Nesse semestre a empresa lança o Programa de Estágio Afirmativo para Pessoas com Deficiência (PcD) e pessoas negras (pretas e pardas), ele tem os mesmos requisitos e benefícios do Programa de Estágio, mas é exclusivo para pessoas que estão dentro do recorte afirmativo. As vagas fazem parte da jornada da companhia em busca de ter um ambiente de trabalho diversificado e com oportunidades iguais.

Quais são os requisitos e benefícios para o Programa de Trainee?

Para a posição de Trainee, são ofertadas vagas com foco em diversas áreas da Raízen e os aprovados serão alocados em projetos estratégicos, tendo suporte técnico para a condução dos planos.

Requisitos:

Ter formação superior concluída de 1 a 3 anos,

Ter experiência profissional prévia,

Possuir um perfil multidisciplinar,

Disponibilidade para trabalhar 8 horas por dia de segunda a sexta, e eventual disponibilidade para mudança de cidade, caso necessário.

Benefícios:

Com salário de R$7.800,00, o profissional receberá:

Vale-transporte,

Plano de Saúde e Odontológico,

Vale-refeição ou uso do restaurante da companhia,

Seguro de Vida,

Bônus Anual,

Gympass

Previdência Privada.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de outubro pelo site da Raízen.