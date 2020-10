A Raízen, produtora de açúcar e etanol, abriu as inscrições para o seu programa de talentos 2021. São cerca de 160 vagas para estudantes e recém-formados em diversas cidades pelos Brasil.

A empresa não vai pedir por conhecimentos de inglês, habilidades com Excel ou qualquer experiência prévia. E ainda aceita qualquer curso de graduação.

Para o estágio, estudantes com formatura prevista para no mínimo daqui a um ano podem se inscrever. E no trainee, eles procuram recém-formados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020.

Todo o programa será online, incluindo os testes, dinâmicas de grupo e entrevistas. Segundo Paula Benevides, vice-presidente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Raízen, eles esperam encontrar jovens que tenham propósitos e objetivos em comum com a empresa.

“Somos uma empresa que oferece diferentes formas de energia para mobilizar pessoas, e contamos com um time diverso que nos desafia a cada dia e nos ensina a ir além, do campo aos postos Shell de todo o Brasil”, diz a executiva.

O salário da empresa é competitivo com o mercado. Os trainees recebem um salário de R$ 7 mil e a bolsa dos estagiários podem chegar a até R$ 1.517,50.

Entre os benefícios, todos recebem auxílio transporte de R$ 160, vale-refeição ou refeitório no local, seguro de vida e assistência médica.

Os interessados podem se inscrever pelo site até o dia 23 de outubro.