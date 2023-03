Raízen, MadeiraMadeira, EMS e mais empresas com mais de 5 mil vagas abertas; há opção em home-office

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, realizada pelo IBGE, a taxa de desemprego caiu para 8,1% no último trimestre de 2022. O número é o menor desde 2015 e revela um cenário promissor para 2023.

Para quem ainda busca uma nova oportunidade, compilamos uma lista de empresas que anunciaram vagas de emprego em vários segmentos. Existem cargos para as áreas de tecnologia, engenharia, finanças, administração, comercial, entre outras.

Algumas oportunidades oferecem a possibilidade de trabalhar de forma híbrida ou presencial.

Apenas fique atento às descrições das vagas e certifique-se de que possui os requisitos solicitados antes de se candidatar. Saiba mais abaixo:

Grupo GR

O Grupo GR, empresa especializada em segurança patrimonial e serviços terceirizados, está recrutando cerca de 240 pessoas para oportunidades de trabalho em todo o Brasil.

As vagas são para atuar em diferentes áreas como agente de conservação, vigilante, controlador de acesso, vigilante, entre outros.

O Grupo GR oferece treinamentos contínuos, chances de crescimento profissional e adota plataforma digital para agilizar os processos de contratação.

A empresa não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico. As informações sobre vagas e orientações para se candidatar estão no site oficial da empresa www.grupogr.com.br, em Trabalhe Conosco.

ISA CTEEP

A ISA CTEEP, que atua setor de transmissão de energia, abriu as inscrições para 18 vagas de estágio destinadas a estudantes de diferentes cursos de graduação. As oportunidades são para modelo de trabalho híbrido, para atuação no estado de São Paulo.

A empresa busca universitários que estejam cursando o último 12 meses ou penúltimo ano dos cursos. Os aprovados receberão bolsa-estágio a partir de R$ 1.750, além de benefícios, como vale-refeição e vale-alimentação, que, juntos, superam R$ 1.600.

O processo seletivo inclui as etapas de inscrição, testes on-line, dinâmica e entrevista. Para mais informações ou inscrição de candidaturas, os interessados devem acessar a página oficial do programa, clicando aqui.

Incognia

A Incognia, empresa de identidade digital baseada em localização, está com vagas abertas para profissionais de tecnologia. As oportunidades são para trabalho remoto nos cargos de Customer Success Sênior com experiência em prevenção à fraude e Engenheiro de Confiabilidade do Site (SRE).

As pessoas interessadas podem acessar o link do portal de vagas e se candidatar diretamente para as oportunidades.

ZAMP (Burger King e Popeyes)

A ZAMP, franqueada Burger King e POPEYES, está com mais de 100 vagas abertas para trabalhar nos restaurantes e no corporativo da Companhia.

As oportunidades nos restaurantes, para a área de atendimento, estão disponíveis para atuar em Curitiba, Goiânia, Minas Gerais e São Paulo.

No corporativo, localizado em Barueri (SP), a companhia busca profissionais para ocupar cargos de analista em diversas áreas e de assistente em planejamento.

Para conhecer as oportunidades e se inscrever no processo seletivo, basta acessar o banco de vagas da empresa no LinkedIn.

Raízen

A Raízen, empresa produtora de etanol, abriu mais de 4,2 mil vagas de emprego para o novo ano-safra, em cidades do interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.

Há oportunidades para mais de 80 cargos, de diferentes níveis e áreas de formação, voltadas para o setor de produção de etanol, açúcar e bioenergia.

Os processos seletivos já estão em andamento, com contratações previstas para março e abril.

Para se candidatar ou obter mais informações, basta acessar a página da Raízen na plataforma Gupy, selecionando o local de atuação e as vagas sinalizadas para o próximo ano-safra (2023-2024).

MadeiraMadeira

A MadeiraMadeira, varejista online de bens para o lar, está com mais de 130 vagas de emprego em diversos locais do Brasil.

Os cargos variam entre Jovem Aprendiz, Estagiário, Analista e Coordenação. As oportunidades podem ser acessadas pela página de vagas da empresa neste link.

EMS

A EMS, laboratório farmacêutico, acaba de abrir 250 vagas de emprego para propagandista e gerente distrital em todo o território nacional.

As oportunidades estão disponíveis em diversas regiões: Curitiba, São Paulo, Maringá, Londrina, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia, Brasília e Belém.

Para inscrição e obtenção de mais detalhes sobre as vagas, os interessados devem acessar os links: https://ems.gupy.io/jobs/4156747 (propagandista) e https://ems.gupy.io/jobs/4155862 (gerente distrital).

iugu

A iugu, empresa de tecnologia para gestão e automatização de meios de pagamento online, está com 10 vagas disponíveis para atuar nas áreas de Tecnologia, Data Insights, Planejamento Corporativo, Prevenção à Fraude, Sucesso do Cliente, Produtos, SAP e Controladoria.

As posições são para atuar em São Paulo (SP) ou em Curitiba (PR), no modelo híbrido - 2x por semana presencial e 3x home office.

Todas as vagas são regime CLT e contam com plano de saúde e odontológico Sulamérica (ambos sem desconto e sem copay para os iuguers – como são chamados os colaboradores dentro da empresa, e o primeiro dependente), seguro de vida e Gympass, assim como benefícios flexíveis: saldo flex de R$ 660,00 (VA/ VR, cultura, saúde, educação) e R$ 370,00 para mobilidade.

Os interessados, podem ter acesso às posições disponíveis e se cadastrar por meio do site http://iugu.gupy.io/.

Adyen

A Adyen, empresa global de tecnologia de pagamentos, está com oportunidades em São Paulo.

As vagas são para engenheiro JAVA sênior, administrador de sistema corporativo, gerente de contas, gerente de análise de dados, especialista em análise de dados do comerciante, especialista em parcerias de pagamento, especialista em produtos e aquisições, chefe de suporte técnico, recrutador especialista em tecnologia, diretor de controle interno.

Para se candidatar e participar do processo seletivo acesse este link.

N.OVO

A N.OVO, foodtech brasileira que produz alimentos à base de vegetais, divulgou duas oportunidades de emprego para Analista e Estagiário da área de Design Gráfico/Digital, no setor de Marketing.

Os interessados devem entrar em contato através do e-mail: allanacortes@novoplantbased.com.br

Foxbit

A Foxbit, uma das maiores e mais antigas exchanges de criptomoedas do mundo, tem vagas abertas para Backend Engineer Sênior e Product Manager Senior.

Os interessados em se candidatar a uma das vagas devem acessar este link.

Transfero

A Transfero, empresa internacional de soluções financeiras baseadas em tecnologia Blockchain, está com vagas abertas para trabalho no sistema híbrido e presencial.

As vagas são para o Rio de Janeiro e Argentina, nas posições como Senior Software Engineer, Software Engineer, DevOps, Frontend Developer e Compliance.

Os interessados devem se cadastrar neste link.

Provu

A Provu, fintech de meios de pagamento e crédito pessoal, está com 14 vagas abertas para trabalho em São Paulo.

As oportunidades efetivas são para as áreas de cobrança, risco de crédito, customer excellence, cibersegurança, TI, ciência de dados, produto e RH.

Além disso, a Provu também possui um banco de talentos voltado para mulheres atuarem na área de tecnologia da empresa, e ainda conta com um banco de talentos para cadastro.

Os interessados podem acessar este link para se candidatar a vaga.

N26

A N26, banco digital que traz para o Brasil o conceito de Fincare (cuidados financeiros), conta com oportunidades de trabalho presencial e remoto em São Paulo.

As vagas são para analista de negociação e cobrança Jr. e analista de prevenção à lavagem de dinheiro Jr.

A Fincare conta também com um banco de talentos voltado para a área de engenharia/tecnologia. Os interessados devem se candidatar neste link.

AgileThought

A AgileThought, empresa multinacional de soluções tecnológicas, está com dezenas de vagas abertas no regime efetivo.

As oportunidades de trabalho são para modelo híbrido ou remoto para trabalhos no Brasil, Estados Unidos e demais países da América Latina.

As vagas são para profissionais com experiências em projetos digitais nas funções de agile coachs, developers, arquitetos de dados e nuvens, experts IA entre outras.

Para outras informações sobre as vagas, os interessados devem acessar este link.

Flexpag

A Flexpag, empresa de tecnologia que fornece soluções de meios de pagamento, oferece 29 posições de trabalho.

As oportunidades são para as cidades de São Paulo e Recife, em diversos cargos de tecnologia e gerente de contas.

A empresa também possui um banco de talentos para cadastro. Os interessados devem acessar este link.

Grupo Travelex Confidence

O Grupo Travelex Confidence, especialista em câmbio, formado pelo banco de câmbio Travelex Bank e pela corretora Travelex Confidence, está com oportunidades de trabalho para áreas administrativas, de tecnologia, vendas, entre outras.

Além disso, a empresa também tem oportunidades para Estágio e Jovem Aprendiz. Para saber mais e se inscrever, acesse aqui.

Logstore

A Logstore, startup que amplia a integração entre o varejo físico e o digital por meio de software como serviço (SaaS), está com duas vagas abertas.

As oportunidades são para Desenvolvedor Backend e Account Executive. Com sede em São Paulo, a empresa oferece os postos em modelo remoto e híbrido, respectivamente.

Para outras informações sobre as vagas clique aqui.

D4Sign

A D4Sign, empresa brasileira de assinatura eletrônica e digital, está com três vagas abertas em sua equipe.

As oportunidades são para Estagiário Comercial, Desenvolvedor FullStack e Product Manager. Sediada em São Paulo, as vagas são para atuação em modelo híbrido.

Para se candidatar, basta enviar um email com o título da vaga no assunto para vagas@d4sign.com.br.

QI Tech

A QI Tech, empresa de tecnologia com licença bancária, oferece duas oportunidades CLT para engenheiro de software sênior e engenheiro de software pleno.

As posições são para trabalhar presencialmente em SP.

Para se candidatar, basta enviar o currículo pelo e-mail da empresa: recrutamento@qitech.com.br.

Kovi

A Kovi, startup de tecnologia do setor automobilístico, está com mais de 300 oportunidades efetivas no regime CLT.

As vagas são para trabalho nas oficinas Kovi nas áreas de funilaria e mecânica.

Os interessados devem ter CNH e experiência anterior na função. Para participar do processo seletivo, basta acessar o link.

Alt.Bank

O Alt.Bank, fintech que oferece conta digital e cartão de débito pré-pago gratuito, está contratando para atuação no modelo presencial.

São oportunidades para analista de customer experience, analista de cobrança e supervisão em cobrança. Para se candidatar, basta acessar o link.



