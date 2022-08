Raízen está com mais de 700 vagas abertas para estágio, trainee e jovem aprendiz; se inscreva

A Raízen, joint venture do setor de energia criada a partir da união de parte dos negócios da Shell e da Cosan, está com mais de 700 vagas de emprego abertas em todas as suas operações no Brasil.

Dentre essas vagas, 300 delas são para estágio, mais de 400 para jovem aprendiz e pelo menos 20 para trainee, com oportunidades para as mais diversas áreas de atuação, de acordo com as necessidades de cada localidade. As inscrições para o programa Talentos Raízen vão até 25 de setembro.

O processo seletivo será realizado totalmente on-line e envolve a realização de testes individuais, dinâmicas em grupo, desafios e entrevistas. A admissão dos profissionais está prevista para janeiro e fevereiro de 2023.

Ao longo do período de inscrições, a Raízen fará lives em seu canal no YouTube, para explicar as etapas do processo seletivo e apresentar as formas de atuação da companhia. Além disso, haverá ativações nas páginas oficiais da empresa nas redes sociais, onde serão publicados conteúdos especiais e serão abertas caixas de perguntas para quem tiver interesse em participar da seleção.

Como se inscrever para as vagas de trainee na Raízen

Para as vagas de trainee, os candidatos devem ter formação completa entre julho de 2019 e dezembro de 2021 em curso de graduação superior – bacharelado, tecnólogo e licenciatura. A Raízen não exige que o candidato tenha alguma proficiência em inglês.

As vagas são voltadas para quem tem disponibilidade para mobilidade entre estados com unidades da Raízen no Brasil. A remuneração é de 7.800 reais por mês, além de benefícios, como vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde, bônus anual e plano de previdência privada.

Os candidatos as vagas de trainee devem realizar a inscrição através do portal oficial de contratação da Raízen até o dia 25 de setembro. Após a inscrição, o candidato realizará um teste online e, durante o mês de outubro e novembro, ele deverá resolver um desafio proposto pela empresa baseado em alguma operação real da companhia.

A fase final é um painel com as lideranças da Raízen no país e ocorre apenas em novembro e dezembro.

Como se inscrever para as vagas de estágio na Raízen

Na seleção para estágio, não há limite de idade, e podem concorrer estudantes de graduação – bacharelado, tecnólogo e licenciatura – com conclusão prevista para dezembro de 2023 e dezembro de 2024.

Não é necessário saber inglês e nem ter experiência prévia. Quem se candidatar deve ter disponibilidade para uma jornada de 30 horas semanais, sendo seis horas por dia. As vagas oferecem bolsa-auxílio mensal de dois mil reais e benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico e vale-refeição.

Os candidatos as vagas de estágio devem realizar a inscrição através do portal oficial de contratação da Raízen até o dia 25 de setembro. Após a inscrição, o candidato realizará um teste online. No dia 25 de outubro ocorre a próxima fase do programa, que consiste em uma dinâmica online entre os candidatos. Os aprovados ainda devem passar por uma entrevista final em novembro.

O início das atividades está programado para acontecer entre os meses de janeiro e fevereiro.

Como se inscrever para as vagas de jovem aprendiz na Raízen

Já para as vagas de aprendiz, podem se inscrever jovens com até 21 anos e 11 meses de idade, com ensino fundamental completo ou ensino médio ou técnico, cursando ou completo. Para participar, é importante ter disponibilidade de 20 horas semanais.

Neste caso, a remuneração e os benefícios variam de acordo com a localização e a área de atuação de cada oportunidade disponível.

Os candidatos as vagas de jovem aprendiz devem realizar a inscrição através do portal oficial de contratação da Raízen até o dia 25 de setembro. Após a inscrição, o candidato participará de uma dinâmica online entre os dias 30 de outubro e 30 de novembro. Os aprovados na fase da dinâmica passam imediatamente para a fase da entrevista. O início das atividades dos jovens aprendizes será apenas em fevereiro e março de 2023.

Diversidade como lema do programa

Com o mote “Vem que tem futuro", o programa de contratação da Raízen visa inspirar esses novos jovens a construírem um futuro melhor para o setor de energia,

“Nosso objetivo é atrair para os nossos times pessoas que estejam dispostas a crescer profissionalmente em um ambiente propício à novas ideias e experiências, visando o futuro da energia”, explica Gabriela Hazin, Gerente de Desenvolvimento de Talentos. “Para que isso aconteça, realizamos uma seleção aberta à diversidade e ao interesse pelo aprendizado. Além disso, apostamos em nossa energia, que vem de uma cultura forte, voltada ao desenvolvimento profissional e cultivo de relações produtivas entre pessoas diversas, celebrando as diferenças e enxergando oportunidades de inovação”, completa.

Em termos de diversidade, a empresa busca com o programa diminuir a desigualdade de gênero entre seu quadro de funcionários. Cerca de metade das vagas do programa de estágio anterior foram preenchidas por mulheres. Além disso, no último processo seletivo para trainee, 90% das contratações foram de mulheres.