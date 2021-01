Rainha da Inglaterra abre vaga de social media e vai pagar R$ 200 mil por ano

Tem experiência trabalhando com redes sociais, fala inglês e quer ganhar R$ 200 mil por ano? A coroa britânica tem uma vaga de emprego para você.

Não é sonho de princesa (ou horas demais assistindo a The Crown, da Netflix), a área de Recursos Humanos do Palácio de Buckingham publicou uma nova oportunidade para o cargo de “Senior Employee Communications Assistant”.

O Royal Household, a instituição que organiza os funcionários que dão suporte para a realeza britânica, procura por um pessoa para organizar seus canais de comunicação internos e externos.

Assim, o novo funcionários vai criar conteúdo para orientar e informar os mais de 1.200 colaboradores da Rainha Elizabeth II, e também fazer publicações para o público em geral e atrair talentos. O Royal Household tem páginas no LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube.

Segundo a descrição da vaga, o profissional terá expediente semanal de 37,5 horas e receberá 27 mil libras por ano e benefícios.

Entre os requisitos do cargo, a instituição pede por alguém com ensino superior, fluente digital, com experiência em produção e edição de vídeos, com boa organização e habilidades de copywriting. Além disso, o candidato também deve trabalhar em equipe e ser proativo.

As inscrições para a vaga se encerram no dia 7 de fevereiro. Confira mais no site. Para quem não é Social Media, a Rainha da Inglaterra também tem oportunidades para “Digital Learning Advisor”, “Design and Development Assistant”, “Retail Financial Analyst” e “Warehouse Operative”.