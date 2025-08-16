R$ 96 mil todo mês? Veja profissões que pagam altos salários para quem possuir esta habilidade

No mercado de trabalho atual, uma habilidade específica está se destacando como altamente promissora: são as competências em finanças. Isso porque os profissionais que dominam essa área têm visto um aumento significativo na demanda (e nos salários!), tornando-se peças-chave em diversas indústrias.

De olho nessa tendência, a EXAME elencou dez profissões que merecem atenção de quem possui habilidades financeiras. Os salários, que podem alcançar valores atrativos, foram baseados no Guia Salarial Robert Half 2024, e trazem uma visão abrangente das melhores oportunidades no mercado atual. Com certificado, EXAME promove treinamento em finanças corporativas, que ensina como ter uma gestão financeira eficaz; inscreva-se aqui

Essas são as 10 profissões em alta para quem possui habilidades financeiras

1. Gerente de Projetos Financeiros

Salário: R$ 20.100 a R$ 32.600

Gerencia projetos financeiros, coordenando equipes e recursos para garantir que os projetos sejam concluídos dentro do prazo e do orçamento. Além disso, identifica riscos e implementa soluções para assegurar o sucesso de projetos.

2. Analista de Controladoria

Salário: R$ 8.000 a R$ 11.500

Monitora e analisa a performance financeira, preparando relatórios gerenciais que auxiliem na tomada de decisões. Também colabora na elaboração de políticas e procedimentos para otimizar processos financeiros internos.

3. Especialista em Fusões e Aquisições

Salário: R$ 18.700 a R$ 23.050

Avalia oportunidades de fusões e aquisições, analisando sinergias, participando de negociações e integrações pós-aquisição. Além disso, é responsável por garantir o alinhamento estratégico das transações.

4. Gerente de Riscos

Salário: R$ 16.000 a R$ 19.650

Identifica e avalia riscos financeiros, desenvolvendo estratégias para mitigá-los e proteger os ativos da empresa. Também é responsável por monitorar de forma contínua o ambiente de risco e adaptar as estratégias quando necessário.

5. Diretor de Relações com Investidores

Salário: R$ 19.800 a R$ 29.500

Comunica-se com acionistas e investidores, fornecendo informações financeiras e promovendo a transparência e confiança no mercado. Sua função é manter os investidores informados sobre o desempenho da empresa.

Garanta sua vaga por R$ 37: pré-MBA em Finanças Corporativas revela as habilidades mais importantes para controlar o orçamento

6. Analista de Tesouraria

Salário: R$ 7.800 a R$ 9.700

Gerencia a liquidez da empresa, as operações bancárias e os investimentos, assegurando que os fundos estejam disponíveis conforme necessário. Também analisa fluxos de caixa futuros para planejamento e otimização de recursos.

7. Diretor de Compliance

Salário: R$ 15.250 a R$ 18.800

Garante que a empresa esteja em conformidade com leis e regulamentações financeiras, evitando riscos legais e financeiros. Além disso, desenvolve e implementa programas de treinamento para os funcionários, com foco em promover uma cultura de conformidade dentro das organizações.

8. Consultor de Finanças Corporativas

Salário: R$ 12.250 a R$ 18.800

Oferece aconselhamento financeiro a clientes empresariais, ajudando-os a gerenciar ativos e planejar o futuro financeiro. Também elabora estratégias de captação de recursos e otimização de estrutura de capital.

9. Gerente de Auditoria Interna

Salário: R$ 22.650 a R$ 38.200

Avalia a eficácia dos controles internos, a precisão das informações financeiras e a conformidade com leis e regulamentos. Também lidera equipes de auditoria em investigações e revisões para identificar áreas de melhoria.

10. Diretor de Planejamento Financeiro

Salário: R$ 42.000 a R$ 96.300

Lidera a estratégia financeira da empresa, supervisionando funções como planejamento, gestão de riscos e relatórios financeiros. Além disso, colabora com outros departamentos para alinhar objetivos financeiros.

Aproveite essa oportunidade única para se especializar em finanças e impulsionar sua carreira rumo ao topo do mercado

Como desenvolver habilidades financeiras?

Desenvolver habilidades em finanças corporativas não é apenas uma forma de crescer profissionalmente, mas uma necessidade para aqueles que desejam ser reconhecidos e respeitados pelos diretores. De olho nisso, a Faculdade EXAME decidiu liberar a segunda edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da Faculdade EXAME, basta clicar aqui

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM FINANÇAS CORPORATIVAS

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME