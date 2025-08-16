R$ 96 mil todo mês? Veja profissões que pagam altos salários para quem possuir esta habilidade

Portrait of happy black entrepreneur working late on business reports and looking at camera in the office.
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 05h00.
No mercado de trabalho atual, uma habilidade específica está se destacando como altamente promissora: são as competências em finanças. Isso porque os profissionais que dominam essa área têm visto um aumento significativo na demanda (e nos salários!), tornando-se peças-chave em diversas indústrias.
1. Gerente de Projetos Financeiros
Salário: R$ 20.100 a R$ 32.600
Gerencia projetos financeiros, coordenando equipes e recursos para garantir que os projetos sejam concluídos dentro do prazo e do orçamento. Além disso, identifica riscos e implementa soluções para assegurar o sucesso de projetos.
2. Analista de Controladoria
Salário: R$ 8.000 a R$ 11.500
Monitora e analisa a performance financeira, preparando relatórios gerenciais que auxiliem na tomada de decisões. Também colabora na elaboração de políticas e procedimentos para otimizar processos financeiros internos.
3. Especialista em Fusões e Aquisições
Salário: R$ 18.700 a R$ 23.050
Avalia oportunidades de fusões e aquisições, analisando sinergias, participando de negociações e integrações pós-aquisição. Além disso, é responsável por garantir o alinhamento estratégico das transações.
4. Gerente de Riscos
Salário: R$ 16.000 a R$ 19.650
Identifica e avalia riscos financeiros, desenvolvendo estratégias para mitigá-los e proteger os ativos da empresa. Também é responsável por monitorar de forma contínua o ambiente de risco e adaptar as estratégias quando necessário.
5. Diretor de Relações com Investidores
Salário: R$ 19.800 a R$ 29.500
Comunica-se com acionistas e investidores, fornecendo informações financeiras e promovendo a transparência e confiança no mercado. Sua função é manter os investidores informados sobre o desempenho da empresa.
6. Analista de Tesouraria
Salário: R$ 7.800 a R$ 9.700
Gerencia a liquidez da empresa, as operações bancárias e os investimentos, assegurando que os fundos estejam disponíveis conforme necessário. Também analisa fluxos de caixa futuros para planejamento e otimização de recursos.
7. Diretor de Compliance
Salário: R$ 15.250 a R$ 18.800
Garante que a empresa esteja em conformidade com leis e regulamentações financeiras, evitando riscos legais e financeiros. Além disso, desenvolve e implementa programas de treinamento para os funcionários, com foco em promover uma cultura de conformidade dentro das organizações.
8. Consultor de Finanças Corporativas
Salário: R$ 12.250 a R$ 18.800
Oferece aconselhamento financeiro a clientes empresariais, ajudando-os a gerenciar ativos e planejar o futuro financeiro. Também elabora estratégias de captação de recursos e otimização de estrutura de capital.
9. Gerente de Auditoria Interna
Salário: R$ 22.650 a R$ 38.200
Avalia a eficácia dos controles internos, a precisão das informações financeiras e a conformidade com leis e regulamentos. Também lidera equipes de auditoria em investigações e revisões para identificar áreas de melhoria.
10. Diretor de Planejamento Financeiro
Salário: R$ 42.000 a R$ 96.300
Lidera a estratégia financeira da empresa, supervisionando funções como planejamento, gestão de riscos e relatórios financeiros. Além disso, colabora com outros departamentos para alinhar objetivos financeiros.
Desenvolver habilidades em finanças corporativas não é apenas uma forma de crescer profissionalmente, mas uma necessidade para aqueles que desejam ser reconhecidos e respeitados pelos diretores. De olho nisso, a Faculdade EXAME decidiu liberar a segunda edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.
