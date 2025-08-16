Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

R$ 96 mil todo mês? Veja profissões que pagam altos salários para quem possuir esta habilidade

Cresce a demanda por profissionais com competências financeiras e mercado oferece oportunidades promissoras para quem deseja altos salários e crescimento na carreira

Portrait of happy black entrepreneur working late on business reports and looking at camera in the office.

Portrait of happy black entrepreneur working late on business reports and looking at camera in the office.

Guilherme Santiago e nIA Bot

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 05h00.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

No mercado de trabalho atual, uma habilidade específica está se destacando como altamente promissora: são as competências em finanças. Isso porque os profissionais que dominam essa área têm visto um aumento significativo na demanda (e nos salários!), tornando-se peças-chave em diversas indústrias.

De olho nessa tendência, a EXAME elencou dez profissões que merecem atenção de quem possui habilidades financeiras. Os salários, que podem alcançar valores atrativos, foram baseados no Guia Salarial Robert Half 2024, e trazem uma visão abrangente das melhores oportunidades no mercado atual.

Com certificado, EXAME promove treinamento em finanças corporativas, que ensina como ter uma gestão financeira eficaz; inscreva-se aqui

Essas são as 10 profissões em alta para quem possui habilidades financeiras

1. Gerente de Projetos Financeiros

Salário: R$ 20.100 a R$ 32.600

Gerencia projetos financeiros, coordenando equipes e recursos para garantir que os projetos sejam concluídos dentro do prazo e do orçamento. Além disso, identifica riscos e implementa soluções para assegurar o sucesso de projetos.

2. Analista de Controladoria

Salário: R$ 8.000 a R$ 11.500

Monitora e analisa a performance financeira, preparando relatórios gerenciais que auxiliem na tomada de decisões. Também colabora na elaboração de políticas e procedimentos para otimizar processos financeiros internos.

3. Especialista em Fusões e Aquisições

Salário: R$ 18.700 a R$ 23.050

Avalia oportunidades de fusões e aquisições, analisando sinergias, participando de negociações e integrações pós-aquisição. Além disso, é responsável por garantir o alinhamento estratégico das transações.

4. Gerente de Riscos

Salário: R$ 16.000 a R$ 19.650

Identifica e avalia riscos financeiros, desenvolvendo estratégias para mitigá-los e proteger os ativos da empresa. Também é responsável por monitorar de forma contínua o ambiente de risco e adaptar as estratégias quando necessário.

5. Diretor de Relações com Investidores

Salário: R$ 19.800 a R$ 29.500

Comunica-se com acionistas e investidores, fornecendo informações financeiras e promovendo a transparência e confiança no mercado. Sua função é manter os investidores informados sobre o desempenho da empresa.

Garanta sua vaga por R$ 37: pré-MBA em Finanças Corporativas revela as habilidades mais importantes para controlar o orçamento

6. Analista de Tesouraria

Salário: R$ 7.800 a R$ 9.700

Gerencia a liquidez da empresa, as operações bancárias e os investimentos, assegurando que os fundos estejam disponíveis conforme necessário. Também analisa fluxos de caixa futuros para planejamento e otimização de recursos.

7. Diretor de Compliance

Salário: R$ 15.250 a R$ 18.800

Garante que a empresa esteja em conformidade com leis e regulamentações financeiras, evitando riscos legais e financeiros. Além disso, desenvolve e implementa programas de treinamento para os funcionários, com foco em promover uma cultura de conformidade dentro das organizações.

8. Consultor de Finanças Corporativas

Salário: R$ 12.250 a R$ 18.800

Oferece aconselhamento financeiro a clientes empresariais, ajudando-os a gerenciar ativos e planejar o futuro financeiro. Também elabora estratégias de captação de recursos e otimização de estrutura de capital.

9. Gerente de Auditoria Interna

Salário: R$ 22.650 a R$ 38.200

Avalia a eficácia dos controles internos, a precisão das informações financeiras e a conformidade com leis e regulamentos. Também lidera equipes de auditoria em investigações e revisões para identificar áreas de melhoria.

10. Diretor de Planejamento Financeiro

Salário: R$ 42.000 a R$ 96.300

Lidera a estratégia financeira da empresa, supervisionando funções como planejamento, gestão de riscos e relatórios financeiros. Além disso, colabora com outros departamentos para alinhar objetivos financeiros.

Aproveite essa oportunidade única para se especializar em finanças e impulsionar sua carreira rumo ao topo do mercado

Como desenvolver habilidades financeiras?

Desenvolver habilidades em finanças corporativas não é apenas uma forma de crescer profissionalmente, mas uma necessidade para aqueles que desejam ser reconhecidos e respeitados pelos diretores. De olho nisso, a Faculdade EXAME decidiu liberar a segunda edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da Faculdade EXAME, basta clicar aqui

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM FINANÇAS CORPORATIVAS

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças
Próximo

Mais de Carreira

Qual o segredo 'oculto' que une Elon Musk, Tim Cook e Jeff Bezos e pode transformar a sua carreira?

R$ 96 mil por mês e ninguém pra contratar: a escassez de talentos que amedronta o mercado

Na mira das big techs, esse é o profissional mais cobiçado do mercado; salários chegam a R$ 35 mil

Ele construiu um império verde de US$ 80 milhões com vídeos gravados no quintal de casa

Mais na Exame

Carreira

Na mira das big techs, esse é o profissional mais cobiçado do mercado; salários chegam a R$ 35 mil

Negócios

O conselho número 1 de educadora de Harvard que tem 5 fontes de renda e ganha mais de US$ 1 milhão

Um conteúdo Esfera Brasil

Pacote contra tarifaço é bem recebido, mas setores pedem ampliação; novas áreas podem ser incluídas

EXAME Agro

CNA contesta investigação dos EUA e defende práticas do agronegócio brasileiro