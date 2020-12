“Não confie somente no instinto: use dados para prever e moldar o futuro.” A dica é do best-seller ​Um Novo Jeito de Trabalhar, de Laszlo Bock, que mostra o que o Google fez de diferente para se tornar uma das empresas mais criativas e bem-sucedidas do mundo. Entre as estratégias do gigante da tecnologia está o uso da disciplina de people analytics, que permite às empresas ​tomar decisões sobre sua cultura, ambiente de trabalho, políticas e processos de gestão e remuneração com base em dados, e não apenas em achismos ou percepções.

People analytics

Para que as empresas brasileiras possam desfrutar das avançadas ferramentas de people analytics popularizadas pelo ​laboratório de inovação de RH do Google, a Qulture.Rocks — HR Tech com ​sede em São Francisco, na Califórnia, e escritório em São Paulo — acaba de lançar um aplicativo para a realização de pesquisas de clima. A partir dele, será possível coletar informações com base em conhecimento científico de ponta e cruzar dados de colaboradores, como área, departamento, tempo de casa e avaliações de desempenho na plataforma. Tudo isso, com base em um mapa de calor que torna as informações visualmente mais intuitivas e fáceis de ser interpretadas.

Na pesquisa de clima, por exemplo, é possível visualizar de forma rápida grupos de colaboradores que estão se sentindo bem e aqueles que precisam de atenção imediata, e até criar planos de ação para reter os principais talentos.

Com a nova plataforma, a empresa espera que seus clientes dependam cada vez menos de “dados rudimentares de consultorias” ou prêmios com foco em um selo de marca empregadora, e passem a mensurar os resultados de suas decisões com pesquisas sólidas e métricas relacionadas a questões como retenção,​ turnover e desempenho dos colaboradores. Fundador da BossaBox — startup que conecta uma base de mais de 10.000 profissionais freelancers a médias e grandes empresas —, André Abreu afirma que a plataforma da Qulture.Rocks vem ajudando a empresa a tomar decisões mais certeiras. “A área de people é a que a gente mais investe e mais cuida, mas nunca tivemos muita visibilidade de como as pessoas estavam se sentindo”, conta. “Agora temos não só uma visão como também usamos esses dados na tomada de decisões.”

Clientes fundadores

Para potencializar o desenvolvimento do produto, a Qulture.Rocks, que tem entre seus investidores fundos como o Y Combinator e executivos seniores de empresas como LinkedIn e Nubank, fez parceria com mais de dez clientes, entre eles unicórnios (empresas de tecnologia que valem mais de 1 bilhão de dólares), os quais puderam testar a ferramenta em primeira mão e dar seus feedbacks.

Além disso, a empresa contou com um time de pesquisadores do Brasil e da Europa, entre eles profissionais Ph.D. e pós-doutores nos campos de psicologia organizacional, cultura e psicometria, para conduzir as pesquisas empregadas na construção do novo app.

“Nossa missão aqui na Qulture.Rocks é destravar o crescimento dos times, e assim mudar fundamentalmente a forma como as pessoas se relacionam com o trabalho no mundo”, afirma Mello. “Acreditamos que não haja maneira melhor de fazer isso do que dar ferramentas poderosas ao RH para que se torne mais estratégico.”

Lançamento

A transmissão do evento de lançamento do produto Pesquisas & People Analytics da Qulture.Rocks acontecerá no dia 9 de dezembro, às 19 horas, e contará com a participação do CEO da empresa, Francisco H. de Mello, e da líder de produto Isabel Gomes. Clique aqui para acompanhar o encontro e saber como tornar seu RH mais estratégico em 2021.