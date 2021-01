QuintoAndar lança programa gratuito de formação em tecnologia para pessoas negras

O QuintoAndar, plataforma digital de moradia com mais de R$ 30 bilhões em ativos sob gestão, lança seu primeiro programa de formação em tecnologia exclusivo para pessoas negras. O projeto Código Preto é totalmente gratuito e oferece 50 bolsas de estudos para o curso de Programação Web Full Stack, ministrado pela Digital House.

Ao final dos cinco meses de curso, os bolsistas que quiserem poderão participar de processo seletivo para a área de engenharia de software do QuintoAndar.

Voltado para profissionais em início de carreira, o Código Preto é exclusivo para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, com idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. Para participar do processo seletivo, os interessados devem se inscrever neste link até o dia 7 de fevereiro.

O curso de Programação Web Full Stack terá duração de 5 meses e carga horária total de 210 horas. As aulas acontecerão de maneira remota (online e ao vivo) três vezes por semana no período noturno, portanto é necessário que o candidato tenha disponibilidade para acompanhar as aulas ao vivo.

Os contemplados com a bolsa irão aprender a programar na prática sistemas Web a partir do zero nas linguagens Java e React, além de desenvolver um projeto integrador ao final do curso.

“O Código Preto é parte de um plano maior de representatividade em nosso ambiente e também no universo de tecnologia”, diz a diretora de Pessoas do QuintoAndar, Erica Jannini. “Sendo intencionais em nossas ações, podemos construir um ambiente mais diverso dentro de casa e gerar mais oportunidades para pessoas negras no mercado de tecnologia, o que acreditamos que é benéfico para todo mundo”.

Em 2020, o QuintoAndar já havia lançado programa de estágio exclusivo para jovens autodeclarados pretos e pardos interessados em atuar na área de operações da companhia. Anteriormente, a empresa promoveu o AceleraDev, programa de aceleração de carreiras exclusivo para mulheres profissionais da área de engenharia de software.