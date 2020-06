QuintoAndar amplia home office até dezembro – e tem 30 vagas abertas

O QuintoAndar, startup imobiliária, vai ampliar o home office até o final do ano, mesmo com a flexibilização da quarentena.

A empresa espera preservar a saúde dos funcionários enquanto uma vacina para o covid-19 não estiver disponível.

Quando acabar a pandemia, no entanto, os funcionários que preferirem o novo modelo de trabalho remoto não vão precisar voltar aos escritórios em São Paulo e Campinas.

“Como a situação ainda não se estabilizou e estamos funcionando bem com trabalho remoto, vamos ficar em casa para manter todo mundo protegido”, diz Gabriel Braga, co-fundador e CEO do QuintoAndar.

Os colaboradores receberão uma ajuda mensal de custos para cobrir gastos com internet e terão reembolsos de materiais de apoio para o trabalho em casa.

A startup também vai readequar seus escritórios, mudando protocolos de limpeza para acomodar os funcionários que precisarem ir ao escritório. No futuro, com home office perene, os espaços servirão como polos para reuniões, eventos e treinamentos.

Para quem busca uma oportunidade de emprego com home office, a startup tem 30 vagas abertas para as áreas comercial, financeira e legal, produto e tecnologia e growth. Confira no site.