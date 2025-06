‘Quero trocar com o máximo de pessoas possível’: estudante se prepara para construir sua carreira

A estudante de Direito Camila Santos, do 7º período da Universidade Presbiteriana Mackenzie, chega a um dos eventos mais concorridos do ano para jovens talentos, a Conferência Mercado Financeiro do Na Prática, com uma meta clara.

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Ela quer conversar com o maior número de pessoas possível. Mas, para ela, o networking vai além da busca por um estágio.

É também uma forma de se inspirar, aprender e, principalmente, entender o que diferentes empresas podem oferecer — e o que ela mesma pode contribuir para elas.

Você está em busca da sua primeira oportunidade de trabalho? Então, é hora de se conectar com os recrutadores das empresas mais inovadoras do Brasil. Participe da Conferência de Gestão e Inovação do Na Prática, encontro presencial e gratuito, onde 1 em cada 5 participantes é contratado após o evento. Clique aqui e garanta sua vaga.

O protagonismo como ponto de partida

"Eu quero trocar tanto com o pessoal das empresas quanto com os outros jovens que estão aqui" Camila Santos, estudante de Direito na Mackenzie

Camila enxerga valor na interação com pessoas que, como ela, estão motivadas a fazer a diferença.

Essa disposição para ouvir, trocar ideias e se colocar no centro das oportunidades é um dos traços que marcam jovens com perfil de liderança em ascensão.

A participação ativa em eventos, rodas de conversa e painéis também mostra que o protagonismo profissional pode e deve começar ainda na graduação.

CONECTE-SE COM RECRUTADORES DAS EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO BRASIL. Saia na frente nos processos seletivos e converse ao vivo com o time de recrutamento das empresas presentes: Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outras

Preparação e curiosidade fazem a diferença

Para se apresentar com segurança para as empresas que estão fazendo parte da conferência, Camila fez questão de estudar previamente seus materiais.

“Tinha algumas que eu não conhecia tanto, e foi muito legal descobrir mais sobre elas. Algumas fazem muito sentido para mim”, conta.

1 EM CADA 5 PARTICIPANTES É CONTRATADO APÓS O EVENTO. Participe da Conferência de Gestão e Inovação, evento para conectar jovens estudantes com as empresas protagonistas do mercado de trabalho. É presencial e gratuito. Clique aqui e garanta vaga.

Esse movimento de se preparar com antecedência, buscar repertório e se informar sobre a cultura organizacional mostra um diferencial cada vez mais valorizado pelas companhias: a curiosidade e a iniciativa.

Construindo pontes entre aprendizado e propósito

Camila já havia participado de cursos extracurriculares sobre storytelling e carreira de excelência, todos promovidos pelo Na Prática, que a ajudaram a moldar sua forma de comunicar ideias, apresentar seu potencial e refletir sobre o caminho que quer trilhar.

Sua trajetória reforça a importância de combinar conhecimento técnico com habilidades comportamentais, como comunicação, empatia e visão de longo prazo — fatores que têm sido decisivos para quem busca vagas competitivas e ambientes que valorizam cultura e propósito.

1 em cada 5 participantes é contratado após este evento

Para jovens que buscam acelerar a carreira, a Conferência de Gestão e Inovação é uma oportunidade imperdível.

O evento gratuito reúne universitários de todo o país e os conecta com as empresas líderes de mercado. Ao longo da programação, é possível aprender com cases reais, ampliar sua rede e até encontrar oportunidades de estágio e emprego com empresas de referência.

Além disso, é possível se conectar com as empresas mais inovadoras do Brasil, como Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outras.

Durante o evento, você vai...

Se conectar com centenas de jovens;

Interagir diretamente com dezenas de empresas que estão contratando;

Acessar às melhores oportunidades do mercado em um só lugar;

Ampliar seu networking e desenvolva uma rede de apoio sólida.

GARANTA SUA VAGA CLICANDO AQUI