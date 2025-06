‘Quero entender como é trabalhar em grandes instituições financeiras’, diz jornalista recém-formada

Recém-formada em Jornalismo pela Unesp, Elisa decidiu participar de um dos eventos mais concorridos do ano para jovens talentos, a Conferência Mercado Financeiro do Na Prática.

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Seu foco era ampliar seus horizontes profissionais, com a motivação de entender melhor o funcionamento das principais instituições financeiras do país — e, quem sabe, sair do evento com uma oportunidade de trabalho.

“Minha expectativa é conhecer um pouco das principais empresas do mercado financeiro aqui no Brasil, trocar ideia sobre como é trabalhar nelas e quais os cargos que existem nesse setor”, conta.

Preparação estratégica e networking na prática

Para aproveitar ao máximo a experiência, Elisa se preparou com dedicação. Ela estudou o perfil e os valores das empresas participantes por meio da trilha de conteúdo oferecida pela plataforma do Na Prática.

“Foi um material excelente. Consegui entender melhor cada empresa e me sentir mais pronta para conversar com os profissionais presentes”, afirma.

Além do conteúdo técnico, Elisa se organizou para causar uma boa impressão: preparou currículos e até cartões de visita para facilitar conexões.

“Quero criar um bom networking aqui dentro. Acho que isso também é uma parte muito importante do evento.”

Interesse no setor surgiu com experiências anteriores

Elisa já conhecia o projeto desde o início do ano, quando participou de um treinamento de finalistas do programa Ensina Brasil, que contou com palestras ministradas pelo Na Prática.

A experiência positiva despertou seu interesse em seguir acompanhando as iniciativas da organização.

