Existe um comando secreto do ChatGPT que pode aumentar as chances de passageiros ganharem um upgrade no voo para a primeira classe.

O resultado dessa experiência, é claro, vai depender de muitos fatores: pontuações em programas de milhas, paciência dos atendentes, disponibilidade de assentos, lotação do portão de embarque e até mesmo sorte. Mas o professor e especialista em IA Miguel Lannes Fernandes resolveu testar se as recomendações indicadas pelo ChatGPT realmente funcionam.

"Cheguei no aeroporto, exausto. A primeira coisa que fiz foi abrir o ChatGPT e pedir ajuda para conseguir um upgrade, considerando que já acumulei várias viagens com a TAP (companhia aérea)” contou ele.

Miguel solicitou que a ferramenta indicasse a melhor estratégia para conseguir um upgrade. "Quero fazer o upgrade da minha passagem na TAP de Guarulhos para Lisboa para a primeira classe. Eu já voei várias vezes de TAP, mais do que dez vezes nos últimos 12 meses, mas eu não sei como posso convencer o pessoal que trabalha na TAP a liberar para mim. Me ajuda", escreveu ele.

Veja, abaixo, qual foi a resposta do ChatGPT.

Como viajar de graça na 1ª classe? Veja resposta do ChatGPT

1. Utilize seu status de fidelidade: se você voou mais de dez vezes com a TAP nos últimos 12 meses, você provavelmente tem um bom status no programa de fidelidade, como o TAP Miles&Go. Certifique-se de mencionar seu status e a frequência com que você voa com a companhia ao solicitar seu upgrade.

2. Verifique a disponibilidade antecipadamente: entre em contato com a TAP por telefone ou verifique pelo aplicativo ou site se há disponibilidade de assentos na primeira classe para o voo desejado. Fazer isso com antecedência pode aumentar suas chances de conseguir um upgrade.

3. Solicitação na hora do check-in: muitas vezes, os upgrades são disponibilizados no balcão de check-in ou no portão de embarque. Chegue cedo e converse com os funcionários sobre a possibilidade de upgrade. Seja cortês e claro sobre seu interesse em fazer o upgrade.

4. Oferta de upgrade pago: se estiver disposto a pagar a diferença, pergunte sobre opções de upgrade pago. Às vezes, as tarifas de upgrade no momento do check-in são mais acessíveis do que comprar diretamente a primeira classe.

5. Use pontos ou milhas: se você acumulou pontos ou milhas suficientes, você pode utilizá-las para solicitar o upgrade na rota desejada.

6. Explique seus motivos: se você tem um motivo especial para desejar o upgrade (como uma comemoração especial, necessidade de maior conforto por questões de saúde, etc.), mencione isso de forma respeitosa.

Essa recomendação funciona? Veja experiência de Miguel

No caso de Miguel, a recomendação do ChatGPT foi, em parte, bem sucedida. "No avião, estava animado. Achei que ia para a primeira classe, mas pelo menos eu consegui uma vaga na premium economy. Tem um pouquinho mais de espaço", disse Miguel em seu Instagram. "Funcionou parcialmente", revelou.

Veja, na íntegra, como foi a experiência.

