Quer um mentor na carreira? Use esses 4 comandos para fazer do ChatGPT seu guia profissional

Buscar evolução profissional nem sempre é simples. Nem todo mundo tem acesso a mentores ou líderes dispostos a orientar de verdade, e muitas dúvidas do dia a dia acabam sem resposta: como crescer? como pedir promoção? o que melhorar?

Com comandos específicos, a inteligência artificial pode assumir esse papel de forma prática, direta e personalizada. Ao transformar o ChatGPT em um mentor de carreira, você consegue apoio para planejar objetivos, identificar pontos fortes e fracos, e até simular situações do ambiente de trabalho.

A seguir, veja alguns comandos que podem te ajudar a usar a IA como uma ferramenta estratégica para o seu desenvolvimento profissional.

1. Prompt para criar um plano de evolução profissional

“Finja ser meu mentor de carreira. Analise meu momento profissional com base na descrição abaixo e me ajude a criar um plano de desenvolvimento para os próximos três meses, com habilidades para aprender, metas claras e sugestões práticas de como evoluir. Minha situação atual é: [DESCREVA SUA SITUAÇÃO].”

Esse comando ajuda a organizar pensamentos, enxergar o futuro com clareza e definir prioridades reais para crescer na profissão.

2. Prompt para analisar seus pontos fortes e fracos

“Quero que você aja como um mentor profissional experiente. Com base nas minhas experiências e nos desafios que estou enfrentando (descritos abaixo), identifique meus principais pontos fortes e fracos, e sugira como posso aprimorá-los na prática. Aqui estão minhas informações: [COLE SUAS INFORMAÇÕES].”

O exercício traz autoconhecimento e cria um mapa claro do que você pode melhorar — algo que nem sempre aparece nos feedbacks formais.

3. Prompt para treinar conversas difíceis com seu chefe

“Simule uma conversa entre eu e meu gestor. Quero treinar como falar sobre [PEDIR AUMENTO / AJUSTAR PRAZOS / COBRAR FEEDBACK / NEGOCIAR TAREFAS]. Me faça perguntas difíceis, corrija minha postura e mostre como reformular minhas respostas de um jeito profissional.”

Essa simulação ajuda a diminuir a ansiedade, ajustar o tom e planejar o que dizer antes de conversas importantes.

4. Prompt para tomar decisões de carreira com clareza

“Finja ser meu mentor de carreira e me ajude a tomar uma decisão importante. Vou explicar a situação abaixo. Quero que você aponte prós e contras, possíveis riscos, impacto no meu futuro e me ajude a chegar a uma conclusão racional. Situação: [DESCREVA A SITUAÇÃO].”

Esse tipo de comando organiza cenários, amplia a visão estratégica e evita decisões impulsivas.

