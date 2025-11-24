Quer um mentor na carreira? Use esses 4 comandos para fazer do ChatGPT seu guia profissional

Seu próximo mentor? A IA (Nuthawut Somsuk/Getty Images)
Redatora
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12h00.
Buscar evolução profissional nem sempre é simples. Nem todo mundo tem acesso a mentores ou líderes dispostos a orientar de verdade, e muitas dúvidas do dia a dia acabam sem resposta: como crescer? como pedir promoção? o que melhorar?
Com comandos específicos, a inteligência artificial pode assumir esse papel de forma prática, direta e personalizada. Ao transformar o ChatGPT em um mentor de carreira, você consegue apoio para planejar objetivos, identificar pontos fortes e fracos, e até simular situações do ambiente de trabalho.
A seguir, veja alguns comandos que podem te ajudar a usar a IA como uma ferramenta estratégica para o seu desenvolvimento profissional.
“Finja ser meu mentor de carreira. Analise meu momento profissional com base na descrição abaixo e me ajude a criar um plano de desenvolvimento para os próximos três meses, com habilidades para aprender, metas claras e sugestões práticas de como evoluir. Minha situação atual é: [DESCREVA SUA SITUAÇÃO].”
Esse comando ajuda a organizar pensamentos, enxergar o futuro com clareza e definir prioridades reais para crescer na profissão.
“Quero que você aja como um mentor profissional experiente. Com base nas minhas experiências e nos desafios que estou enfrentando (descritos abaixo), identifique meus principais pontos fortes e fracos, e sugira como posso aprimorá-los na prática. Aqui estão minhas informações: [COLE SUAS INFORMAÇÕES].”
O exercício traz autoconhecimento e cria um mapa claro do que você pode melhorar — algo que nem sempre aparece nos feedbacks formais.
“Simule uma conversa entre eu e meu gestor. Quero treinar como falar sobre [PEDIR AUMENTO / AJUSTAR PRAZOS / COBRAR FEEDBACK / NEGOCIAR TAREFAS]. Me faça perguntas difíceis, corrija minha postura e mostre como reformular minhas respostas de um jeito profissional.”
Essa simulação ajuda a diminuir a ansiedade, ajustar o tom e planejar o que dizer antes de conversas importantes.
“Finja ser meu mentor de carreira e me ajude a tomar uma decisão importante. Vou explicar a situação abaixo. Quero que você aponte prós e contras, possíveis riscos, impacto no meu futuro e me ajude a chegar a uma conclusão racional. Situação: [DESCREVA A SITUAÇÃO].”
Esse tipo de comando organiza cenários, amplia a visão estratégica e evita decisões impulsivas.
