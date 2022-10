Quer trabalhar num marketplace? Americanas tem curso grátis de formação

A Americanas Marketplace anunciou o lançamento da segunda edição do programa de consultores. O projeto se propõe a capacitar pessoas que querem atuar como especialistas na plataforma, contribuindo com dicas e auxiliando empreendedores que estão começando a vender os seus produtos no canal.

No curso, os profissionais terão acesso a conteúdos em áreas que podem contribuir para que os empreendedores tenham sucesso em suas jornadas. Entre elas, transformação digital, criação de conteúdo e audiência, marketing e finanças. No total, tem uma carga horária de 8 horas.

Quem estiver interessado, pode se inscrever no site. Como condição para participar do programa, que é online e gratuito, o consultor precisa ter CNPJ.

Na primeira edição, realizada no começo do ano, mais de 1.150 consultores foram certificados.

Segundo a empresa, após a conclusão e obtenção do certificado, os novos consultores serão remunerados pelas vendas de cada novo parceiro que entrar na plataforma, a partir da sua indicação. O incentivo é pago durante o período de um ano.

As pessoas têm até o dia 14 de outubro para a inscrição.

