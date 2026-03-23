Quer trabalhar na Espanha? País está regularizando trabalhadores imigrantes, inclusive brasileiros

Enquanto Portugal e Itália estão restringindo a entrada e a permanência de estrangeiros que buscam trabalhar e viver em suas terras, a Espanha está indo na contramão. O país europeu confirmou a abertura de um processo extraordinário de regularização migratória, com pedidos aceitos entre abril e 30 de junho de 2026. A medida faz parte da reforma do Regulamento de Extranjería e mira um problema estrutural do país: a falta de mão de obra em meio ao envelhecimento da população.

Segundo Leonardo Leão, CEO e fundador da Leao Group, a decisão não é pontual, é uma resposta direta à realidade econômica espanhola.

“A Espanha enfrenta um problema estrutural. Ela tem o envelhecimento da população e a falta de mão de obra em setores essenciais. Isso é o grande problema da Espanha hoje no que tange ao mercado de trabalho”, afirma.

Ao mesmo tempo, o advogado afirma que já existe um grande número de imigrantes vivendo, trabalhando informalmente e legalmente no país.

“A regularização nada mais é do que uma forma de organizar essa realidade”, afirma.

Hoje, o país atingiu um recorde populacional de 49,57 milhões de habitantes, com mais de 10 milhões nascidos no exterior. Ainda assim, cerca de 840 mil imigrantes vivem em situação irregular, segundo estimativas da Funcas.

“Entre os que estão em situação irregular, aproximadamente 25 mil brasileiros podem ser beneficiados pela nova medida”, diz o advogado.

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Regularização não abre portas, organiza o que já existe

Diferentemente do que pode parecer, o programa não representa uma “abertura” migratória. Trata-se de formalizar uma situação já consolidada.

“A Espanha não está abrindo as portas agora. Essas portas já estão lá. O que o governo está fazendo, de fato, é transformar uma realidade informal em uma política migratória organizada”, diz Leão.

A janela extraordinária também difere dos processos tradicionais de regularização, conhecidos como arraigo, que exigem vínculos mais longos ou contratos formais.

“Já essa janela extraordinária que está abrindo, ela foi criada para resolver um estoque de pessoas que já vivem no país em situação irregular e ela é uma solução muito mais rápida para um problema que já existe.”

Leonardo Leão, CEO e fundador da Leao Group: "O que o governo espanhol está fazendo é transformar uma realidade informal em uma política migratória organizada” (Leonardo Leão/Divulgação)

Prazo curto é estratégia, e alerta

O período limitado até junho de 2026 não é por acaso. Ele faz parte de uma lógica clara de política migratória: resolver o problema atual sem incentivar novas entradas irregulares.

“O prazo curto existe justamente para isso, para resolver o problema atual sem incentivar novas ondas de imigração irregular”, diz o executivo.

Na prática, isso aumenta o risco para quem não se preparar: erros na documentação ou perda do prazo podem prolongar a situação irregular por anos.

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Quem são os brasileiros que podem se beneficiar

A maioria dos brasileiros em situação irregular não entrou ilegalmente no país. O perfil mais comum é outro.

“Na maioria dos casos, são os brasileiros que entraram legalmente como turistas ou estudantes e acabaram permanecendo além do prazo permitido de estadia. Muitos já trabalham e estão integrados socialmente no país. O brasileiro normalmente não migra para viver à margem, ele migra para trabalhar, empreender, se integrar”, diz. “A regularização, ela apenas vai reconhecer a contribuição dos brasileiros que já existe, de fato.”

Entre os perfis mais frequentes estão trabalhadores de serviços, pequenos empreendedores, estudantes e famílias já estabelecidas.

1 /10 Barcelona, na Espanha, será o primeiro destino da Velocity na Europa (Barcelona,,Spain,-aug,25,,2009:,The,Famous,Ramblas,Street,With)

2 /10 Plaza Mayor, em Madri, na Espanha (Plaza Mayor, Madrid, Espanha)

3 /10 Plaza de España é um dos principais pontos turísticos de Sevilha, na Espanha (Plaza de España é um dos principais pontos turísticos de Sevilha, na Espanha)

4 /10 Espanha: (Spain Continues To Struggle With The Economic Crisis)

5 /10 (Playa de Ses Illetes, Formentera, Ilhas Baleares, Espanha)

6 /10 Praia de Chipiona, na Espanha (Praia de Chipiona, na Espanha)

7 /10 Avenida em Barcelona, Espanha, vazia durante a pandemia de coronavírus (Barcelona, Espanha)

8 /10 Vista aérea de Barcelona (Barcelona)

9 /10 (Congresso dos Deputados em Madrid, na Espanha)

10/10 Barcelona (Barcelona)

Por que a Espanha virou destino estratégico

A escolha pela Espanha vai além da língua ou da proximidade cultural. Há um componente estratégico crescente na decisão migratória.

“Os principais fatores são a qualidade de vida, a segurança, a facilidade cultural e o acesso ao mercado europeu. Hoje, muitas pessoas enxergam essa mudança como uma decisão estratégica. Cada vez mais brasileiros estão pensando em mobilidade global”, afirma Leão.

O país também oferece vantagens relevantes: após dois anos de residência legal, brasileiros podem solicitar a cidadania espanhola, um diferencial importante na disputa global por talentos.

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Onde estão as oportunidades

A regularização também responde diretamente às lacunas do mercado de trabalho espanhol, concentradas em setores específicos.

“Principalmente onde os imigrantes são mais utilizados hoje, os setores com escassez de mão de obra, que seria turismo e hotelaria, hospitalidade como um todo, construção civil, cuidados com idosos, agricultura e os serviços urbanos em geral”, diz.

Com isso, a imigração deixa de ser apenas uma pauta social e passa a ser uma engrenagem econômica.

“Em muitos casos, ela virou uma necessidade econômica, como é o caso da Espanha”, afirma.

Oportunidade com prazo, e risco

A nova janela de regularização pode representar uma virada de vida para milhares de brasileiros, garantindo acesso a trabalho formal, seguridade social e reagrupamento familiar.

“A regularização é uma oportunidade administrativa com prazo de validade. Erros na fase de instrução documental ou a perda do prazo de junho de 2026 podem levar o imigrante a mais anos de marginalidade jurídica”, diz Leão.

Em um cenário global em que países competem por mão de obra, a Espanha dá um passo pragmático: integrar quem já está dentro, antes que o déficit demográfico se torne ainda mais crítico.