Sonha em ter uma carreira internacional e morar fora do Brasil? Segundo a 26ª Pesquisa Anual de Custo de Vida da Mercer, Hong Kong é a cidade mais cara do mundo para expatriados.

O local se mantém no topo da lista, mas a cidade de Asgabate, no Turcomenistão, foi do sétimo pada o segundo lugar de 2019 para 2020. Em terceiro e quarto lugares, permanecem as cidades de Tóquio e Zurique.

A pesquisa tem o objetivo de ajudar empresas e governos a determinar estratégias de remuneração para profissionais que saem de seus países de origem. Nova York, que aparece em 6º lugar, é usada como base para comparação e os movimentos de moeda são medidos em relação ao dólar americana.

O ranking de 2020 inclui 209 cidades dos cinco continentes e considera aspectos como moradia, transporte, alimentação, vestuário, artigos domésticos e entretenimento.

E três cidades brasileiras aparecem na lista. No ano passado, a cidade de São Paulo estava em 86º lugar e agora caiu para a 130ª colocação. Depois, o Rio de Janeiro aparece em 160º lugar e Brasília em 190º.

Segundo a Líder de Mobilidade da Mercer Brasil, Inaê Machado, o menor custo de vida nas cidades brasileiras para estrangeiros é um reflexo da queda de custos de bens e serviços na comparação global.

“Além da depreciação do real frente às moedas estrangeiras”, afirma ela.

Confira a lista com as 100 cidades mais caras para morar e trabalhar no mundo: