Quer trabalhar em Portugal? Conheça intercâmbio que permite trabalhar por 6 meses no país

Assim como as oportunidades de au pair nos EUA, um novo programa foi criado para quem deseja ter experiência de trabalho legal em Portugal. Conhecido como Work Experience Portugal, o programa foi criado pela agência IE Intercâmbio e neste ano está com vagas abertas para a sua segunda edição.

Com duração de 6 meses, o programa permite que intercambista trabalhem em hotéis com remuneração, estadia e alimentação incluídas.

“Trabalhamos há 25 anos com intercâmbio de trabalho no exterior, inclusive com o Work Experience nos EUA. Atualmente, estou morando em Portugal e foi assim que percebi a necessidade de mão de obra para trabalhos temporários,” diz Patrick Guimarães, CEO da IE Intercâmbio.

No primeiro semestre de 2023, o número de pedidos de informação sobre intercâmbio para Portugal cresceu cerca de 32%, comparando o mesmo período do ano anterior, afirma o CEO.

“O objetivo do programa Work Experience Portugal, assim como o dos EUA, é que o participante tenha uma experiência de trabalho internacional, aperfeiçoe o seu inglês e faça contatos com pessoas de outros países durante esse período e não necessariamente na sua área de formação,” diz Guimarães.

Quais são os requisitos?

As vagas estão distribuídas em 27 estabelecimentos hoteleiros localizados em Portugal, abrangendo destinos como Algarve, Beja, Évora, Elvas, Alter do Chão, Oeiras, Cascais, Sintra, Ericeira, Estoril, Lisboa, Coimbra, Serra da Estrela, Porto, Braga, Douro e Madeira.

Entre os principais requisitos, estão:

Estudantes universitários entre 18 e 35 anos dos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado, podendo ter até cinco anos de formado;

Ter o visto E8, próprio para trabalho temporário;

Ter condições de pagar pelo programa: 1299 euros + taxa de matrícula da agência;

Ter condições de pagar seguro saúde e passagens áreas;

Ter nível intermediário de inglês.

"A língua inglesa é fundamental, visto que os hotéis atendem principalmente turistas dos Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda. Quanto melhor o domínio do idioma, mais variadas são as funções que podem ser desempenhadas", afirma Patrick.

Quais são os benefícios?

Salário de 770 euros, além de gorjetas;

Carga horária: 40 horas semanais.

Estadia;

Alimentação incluída (café da manhã, almoço e janta);

Experiência em áreas diferentes.

“Dentro do programa, é possível trabalhar em cargos como lavador de louças, garçom, bartender e limpeza. No entanto, é possível transitar para outras funções, dependendo do desempenho do profissional,” diz Guimarães.

Como se inscrever?

As inscrições poderão ser feitas até 15 de novembro deste ano. A previsão de embarque está prevista entre abril e maio de 2024.