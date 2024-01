Quer trabalhar em outro estado ou país? Veja as vagas home office com salário de até 9 mil dólares

Para você que busca em viver em uma nova cidade, estado ou país, o trabalho remoto pode ser a solução para trazer uma rotina mais flexível em qualquer lugar do mundo.

Veja as vagas home office disponíveis nesta semana. Há vagas em empresas nacionais e internacionais com diferentes benefícios.

Vagas nacionais

Ânima Educação

A Ânima Educação, ecossistema de educação na área médica, é formada por uma comunidade de aprendizagem com cerca de 350 mil pessoas, composta por mais de 330 mil estudantes e 18 mil educadores, distribuídos em 18 instituições de ensino superior. Está presente em 12 estados, nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste, e em quase 550 polos de ensino digital por todo o Brasil.

Inscrição: A empresa está com posições abertas para as áreas de RH, educação e atendimento. Veja no site da Remotar.

Fretadão

O Fretadão é uma solução de mobilidade corporativa que integra as principais necessidades de transporte de pessoas de uma empresa. Através de sua tecnologia a empresa consegue reduzir custos, melhorar a experiência dos usuários e aumentar o controle das empresas sobre o transporte de colaboradores.

Inscrição: A empresa, que contrata nas modalidades CLT e PJ, está com vagas abertas para diversas áreas como Financeiro, Operações, entre outras. Veja na página de vagas do Fretadão.

Invillia

A Invillia, empresa de desenvolvimento de software adquirida em 2021 pelo Grupo Compasso UOL, possui uma equipe de mais de 1.200 talentos totalmente distribuídos e oferece benefícios incríveis para seus funcionários, que atuam no formato CLT.

Inscrição: Atualmente, são mais de 30 vagas abertas em Tecnologia, com senioridades e linguagens de programação bastante variadas. Veja na página da Remotar.

Neoway

A Neoway é uma empresa da América Latina de Big Data Analytics, Inteligência Artificial, Machine Learning e tecnologia aplicada a negócios, com soluções de Sales & Marketing, Risk & Compliance e de Marketing Digital.

Fundada em 2002, em Florianópolis, a companhia recebeu aportes de alguns dos principais fundos de investimento do mundo como Accel Partners, Monashees, Temasek, PointBreak, Pollux, e Endeavor Catalyst. Presente em São Paulo, Florianópolis e Nova York (EUA), possui mais de 500 colaboradores.

Inscrição: Veja as oportunidades disponíveis na página de vagas da Neoway.

Serasa

A Serasa é uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Com mais de 4 mil funcionários, a Serasa oferece modelos de trabalho flexíveis e ótimos benefícios, como PLR, previdência privada, licença maternidade de 180 dias, entre outros.

Inscrição: Acesse a página de vagas da Serasa para ver as vagas home office disponíveis.

Vagas internacionais

Lemon

Com origem na Ucrânia, a Lemon.io é um marketplace de desenvolvedores que os conecta a startups em estágio inicial. A Lemon.io possui um processo bastante rigoroso de seleção, porque garante a seus clientes uma equipe altamente capacitada, pronta para entrar nos mais variados projetos. Os salários podem chegar a U$ 9.000 mensais.

Inscrição: Para ver as vagas home office disponíveis, acesse o site da Remotar.

Medlify

Medlify é uma plataforma alemã de saúde virtual que oferece módulos independentes e escaláveis ​​e integrações padrão com fornecedores de atendimento farmacêutico, telessaúde, pagamento e diagnóstico.

A empresa está com uma posição remota e freelancer para Quality Assurance. A vaga oferece remuneração mensal entre €3,168 a €3,800.

Inscrição: Acesse o site da Medlify para ver as vagas remotas disponíveis.

Nearsure

A Nearsure ajuda empresas dos EUA a formar suas equipes técnicas, fornecendo soluções distribuídas de aumento de pessoal para qualquer tecnologia, abrangendo todos os setores.

Com mentalidade remota comprovada, a empresa garante experientes talentos tecnológicos da América Latina para que as empresas possam escalar rapidamente, atingir marcos importantes e reduzir o tempo de lançamento no mercado.

Inscrição: Veja vagas abertas em tecnologia no site da Remotar.