Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Vejas as vagas disponíveis nesta semana

A satisfação do funcionário agora não se restringe apenas ao regime de trabalho, se será presencial ou home office, a atenção está voltada para a flexibilidade, tanto que 81% das pessoas gostariam de ter ou já possuem um benefício destinado à flexibilidade, segundo pesquisa “Tendências e Perspectivas do Trabalho - Report WeWork LatAm 2023” realizado pela WeWork, empresa de espaços de trabalho flexíveis, em parceria com a Page Outsourcing e apoio de Reconnect | Happiness at Work e Exboss.

Entre os resultados da pesquisa está a identificação de uma epidemia de frustração corporativa, tanto no nível macro latino-americano como no recorte brasileiro, e a principal fonte do descontentamento é a falta de flexibilidade nas políticas de trabalho impostas pelas organizações.

“Na hora de avaliar uma proposta de emprego, o salário continua sendo o fator de maior relevância na tomada de decisão (94%), mas muito próximo da flexibilidade de horários (88%) e do regime de trabalho (87%),” afirma Bruna Neves, diretora-geral da WeWork no Brasil.

Para você que busca flexibilidade por meio do trabalho home office, selecionamos algumas vagas com o apoio do site de recrutamento Remotar.

Vagas nacionais:

Ambev Tech

A Ambev Tech é um hub de tecnologia da Ambev, empresa de bebidas. Suas unidades estão presentes em Blumenau (SC), Maringá (PR), São Paulo (SP), Campinas (SP), Jaguariúna (SP) e Sorocaba (SP), e a empresa conta ainda com um time remoto de vários cantos do Brasil, totalizando mais de 2.000 colaboradores.

A empresa oferece diversos benefícios como vale refeição e alimentação, participação nos lucros, plano de saúde, convênio odontológico, entre outros.

Inscrição: acesse a página de vagas da Ambev Tech.

Criada como empresa de consultoria em 1993, a DB atua com tecnologia, construindo produtos inovadores, auxiliando na transformação digital. A DB é uma empresa de design, construção e sustentação de produtos digitais.

Grande parte do time já atua no modelo remoto e a empresa oferece benefícios relacionados ao bem-estar, desenvolvimento de carreira e possibilita a atuação em projetos internacionais.

Inscrição: acesse o site da Remotar para ver as oportunidades disponíveis.

Môre

Com mais de 160 colaboradores, a Môre é uma Talent Tech com foco em Produtos e Serviços Digitais que oferece squads 100% dedicados nas áreas de UX e Tech.

Alguns de seus clientes são Samsung, Pfizer, Smiles, Marisa, entre outros, e o modelo de atuação é majoritariamente remoto, com alguns times atuando na modalidade híbrida.

Inscrição: para verificar as vagas remotas, acesse a página de vagas da Môre.

OLX Brasil

A OLX, empresas de comércio eletrônico, com sede na cidade de Amsterdam, nos Países Baixos, foi fundada em 2006, e no Brasil está presente desde 2010.

A empresa, que contrata na modalidade CLT, oferece diversos benefícios, desde plano de saúde e odontológico, auxílio à criança e seguro de vida. Para quem trabalha de forma remota, a empresa também oferece auxílio home office.

Inscrição: para se candidatar a uma das vagas remotas, acesse a página de vagas da OLX Brasil.

Simples Dental

A Simples Digital possui um software odontológico que auxilia dentistas na gestão de marketing de suas clínicas e consultórios, com mais de 12 mil clínicas e 60 mil usuários.

Como benefícios, a empresa oferece investimentos em educação, VA e VR, convênio médio, auxílio home office, entre outros.

Inscrição: para se inscrever, acesse o site da Remotar.

Vagas internacionais:

Ada

A plataforma Ada, empresa em automação de atendimento ao cliente, ajuda a resolver as dúvidas dos clientes em qualquer idioma ou canal. Desde 2016, a Ada impulsionou mais de 4 bilhões de interações automatizadas com clientes para empresas como Meta, Verizon, AirAsia, Yeti e Square. Nascida em Toronto, Ada atende empresas e seus clientes em todo o mundo.

Inscrição: para se inscrever no processo seletivo, acesse o site da Remotar.

Launchpad

Launchpad é um fornecedor de soluções de integração de aplicativos e desenvolvimento personalizado. De origem canadense, a empresa foca em contratar os melhores talentos nas Américas do Norte e do Sul para entregar projetos empresariais de sucesso em vários setores da indústria.

Inscrição: Para verificar as vagas disponíveis, acesse o site da Launchpad.

Nimble

A Nimble empodera escolas através de ferramentas de Inteligência Artificial, ajudando a encontrar professores de acordo com as características de cada escola. A startup foi acelerada pela Y Combinator, programas de aceleração de startup, e apesar de ainda possuir um time pequeno, já conta com brasileiros atuando de forma internacional e remota para auxiliar na construção de seu produto.

Inscrição: Para verificar as vagas, acesse o site da Remotar.