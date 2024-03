Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Vejas as vagas de home office disponíveis nesta semana

Para você que busca flexibilidade geográfica dentro e fora do país, vejas as oportunidades de trabalho home office disponíveis nesta semana, em empresas nacionais e internacionais com diversos benefícios.

Vagas nacionais

aiqfome

O aiqfome, adquirido pelo Magazine Luiza, é uma plataforma para delivery que trabalha com donos de restaurantes e entregadores, com atuação focada no interior do Brasil.

Com vagas que permitem atuação remota, a empresa oferece diversos benefícios como seguro de vida, plano de saúde e odontológico, Cartão Caju, parceria Gympass entre outros.

Inscrições: Veja posições abertas para Tecnologia e Marketing no site da Remotar.

Ambev Tech

A Ambev Tech é um hub de tecnologia da Ambev, cervejaria global. Suas unidades estão presentes em Blumenau (SC), Maringá (PR), São Paulo (SP), Campinas (SP), Jaguariúna (SP), e Sorocaba (SP), e a empresa conta ainda com um time remoto de vários cantos do Brasil, totalizando mais de 2.000 colaboradores.

A empresa oferece diversos benefícios como vale refeição e alimentação, participação nos lucros, plano de saúde, convênio odontológico, entre outros.

Inscrições: Veja as vagas disponíveis na página de vagas da Ambev Tech.

CloudWalk

A CloudWalk, empresa brasileira com representantes também nos EUA e Canadá, é uma das fintechs que mais cresceu nos últimos anos. Especializada em soluções de pagamentos para pequenas e médias empresas, a empresa atingiu status de unicórnio e é avaliada em mais de U$S 2 bilhões na última rodada de investimento.

A empresa, que possibilita atuação 100% remota, está com diversas vagas abertas nas áreas de Programação, Produto, Dados e Operações.

Inscrições: Acesse o site da Remotar para ver as oportunidades disponíveis.

Equals

A Equals é uma empresa de tecnologia financeira especializada em Gestão e Conciliação de Vendas com cartões de crédito, débito, boletos e outros meios de pagamentos online. Sua missão é possibilitar que seus clientes lidem de igual para igual com as instituições financeiras possibilitando controle e visibilidade sobre o fluxo de caixa.

A empresa oferece jornada de trabalho remoto nível Brasil e diversos benefícios para saúde e bem estar de seus profissionais.

Inscrições: Veja posições abertas para Tecnologia e Design na página de vagas da Equals.

Impulso

Com atuação 100% remota, a Impulso ajuda empresas a montar e alocar times de tecnologia prontos para atuar nos em projetos estratégicos, permitindo que a empresa cresça de forma consistente na velocidade que ela precisa.

Inscrições: Veja as posições abertas, todas para contratação na modalidade PJ, no site da Remotar.

Vagas internacionais

10Up

A 10Up cria sites e ferramentas elaboradas para criadores de conteúdo usando tecnologias Open Source como WordPress e React. Em sua lista de clientes contam empresas como Microsoft, Disney, Google, Starbucks e o Estado da Califórnia.

Seu time é totalmente global e a empresa oferece benefícios que podem variam de acordo com a localização. De modo geral, eles podem incluir horário flexível, ajuda de custo para desenvolvimento profissional, entre outros.

Inscrições: Para ver os requisitos das vagas remotas, acesse a página de vagas da 10Up.

Aha!

Aha! é uma empresa de software baseada em nuvem que fornece software de desenvolvimento de produtos para empresas nos Estados Unidos e internacionalmente. A companhia oferece produtos de “software as a service” (SaaS) para que as organizações definam estratégias, idealizem, planejem, apresentem, construam e lancem novos produtos e melhorias.

A empresa atua de forma 100% remota com profissionais espalhados ao redor do mundo, sendo reconhecida como uma das melhores empresas totalmente remotas para se trabalhar.

Inscrições: Veja as posições abertas no site da Remotar.

Canonical

Para quem deseja trabalhar com Open Source, a Canonical é certamente uma referência. A empresa fornece código aberto ao mundo de forma extremamente rápida, segura e econômica, tendo desenvolvido o Ubuntu, Linux empresarial mais popular do mundo.

A empresa, que possui forte cultura de trabalho remoto, oferece benefícios como auxílio maternidade, U$D 2.000 para investimento em estudos, prêmios de reconhecimento entre outros.

Inscrições: Acesse a página de vagas da Canonical para ver os requisitos das vagas home office.