Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas home office disponíveis nesta semana

Para você que busca trabalhar de qualquer lugar do mundo, vejas as vagas home office disponíveis nesta semana:

1Doc

Fundada em 2015, a 1Doc é uma plataforma SaaS de processos digitais que conecta atendimento, comunicação e gestão documental em um só lugar, elimina o papel como veículo da informação, gera economia e leva produtividade, controle e segurança para resolução das demandas do dia a dia de trabalho.

A empresa faz parte do grupo Softplan, empresa especialista em traduzir conhecimento e tecnologia em soluções que simplificam e geram mais valor aos mercados da Gestão Pública, Justiça e Indústria da Construção.

Inscrição: Veja as vagas para diversas áreas, na modalidade CLT e 100% remota no site da Remotar.

Contabilizei

A Contabilizei, escritório de contabilidade especializado em abertura e gestão de CNPJs, atende mais de 50 mil clientes espalhados em mais de 50 cidades do Brasil.

Investida por grandes fundos internacionais como o Banco Mundial, Kaszek e Softbank, a empresa oferece a modalidade remota de trabalho para a maior parte de suas posições, além de diversos benefícios como plano de saúde e dental, vale-refeição e alimentação, Gympass, entre outros.

Inscrição: acesse o site da Remotar.

Grupo Boticário

Com mais de 12 mil colaboradores, o Grupo Boticário está entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no país, de acordo com a GPTW.

A empresa, que adotou o trabalho remoto durante a pandemia, está com vagas abertas em diversas posições, além, é claro, de oferecer diversos benefícios como: plano odontológico, seguro de vida, horário flexível, vale alimentação e muito mais.

Inscrição: acesse a página de vagas do Grupo Boticário para se inscrever em uma das vagas.

Localiza&Co

Com mais de 50 anos de história, a Localiza&Co é uma plataforma de mobilidade. A empresa, listada na B3, possui 18 mil colaboradores e mais de 15 mil clientes espalhados pelo Brasil e em mais cinco países da América do Sul.

A empresa que possui posições de trabalho remoto para quem trabalha com Tecnologia ou Produto, oferece contratação CLT, Gympass, PLR, Plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios.

Inscrição: acesse a página de vagas da Localiza&Co para ver as oportunidades e se inscrever.

Raízen

A Raízen é uma empresa integrada de energia e referência global em bioenergia. Com mais de 29 mil funcionários e 15 mil parceiros de negócios espalhados pelo país, a empresa está entre os maiores grupos empresariais privados do Brasil.

A companhia oferece posições remotas para diversas áreas, sendo que algumas delas necessitam residência em locais fixos.

Inscrição: para participar, acesse a página de vagas da Raízen.

Zendesk

A Zendesk ajuda as empresas a capacitar seus agentes de atendimento ao cliente e equipes de vendas com as ferramentas necessárias para fazer o trabalho corretamente.

A empresa possui escritórios espalhados pela Europa, América Latina, Ásia e América do Norte, e está com 3 vagas abertas para atuação no mercado brasileiro, sendo elas:

Regional Vice President, Enterprise Account Executive

Senior Paralegal

Technical Support Specialist Engineer

Inscrição: acesse o site da Remotar.

Vagas internacionais

Consensys

Consensys é uma empresa de software blockchain e web3. A companhia oferece um conjunto de produtos e serviços focados em tecnologia web3, sendo a MetaMask uma das soluções em carteira digital mais conhecidas do mercado global.

Com aproximadamente 1.000 funcionários distribuídos ao redor do mundo, a empresa possui uma parte considerável de funcionários no Brasil atuando para o time de Tecnologia, Design e Produto.

Inscrição: acesse o site da Remotar.

Deel

Com atuação em mais de 150 países, a Deel é uma plataforma completa de RH para equipes globais que ajuda empresas a simplificar todos os aspectos da gestão de uma força de trabalho internacional, desde a cultura e integração até a folha de pagamento local.

A empresa está expandindo para o mercado LATAM e por isso conta com diversas posições abertas para as áreas de Vendas, Customer Support e Engenharia. Por exigir uma atuação no mercado latino-americano, muitas posições acabam pedindo também a língua espanhola em adição à língua inglesa.

Inscrição: acesse a página de vagas da Deel.

Superside

Empresa no segmento Creative-as-a-Service (CaaS), a Superside ajuda mais de 450 marcas a obter excelentes designs e peças criativas em grande escala.

Por meio de um serviço de assinatura de design, as equipes de marketing e criação podem desobstruir o design, avançar com mais rapidez e gerar um desempenho criativo mais confiável. Alguns de seus clientes são Google, Meta, Amazon, Salesforce, Red Bull e Boston Consulting Group com criação de publicidade, design de marca, produção de vídeo e muito mais.

Inscrição: Veja no site Remotar as vagas em criação que permitem atuação de profissionais brasileiros(as).