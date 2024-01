Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas disponíveis nesta semana

Para você que busca uma oportunidade remota para trabalhar em outra cidade, estado ou até país, veja as vagas home office disponíveis nesta semana.

Vagas nacionais

Blip

Blip é a plataforma líder em construção, gestão e evolução de chatbots. Sua plataforma de integração inteligente se conecta com vários canais de comunicação como Whatsapp, Instagram e Facebook ou até mesmo no chat de sites.

A empresa, que oferece as modalidades remota, híbrida e presencial, está com posições abertas para diversas áreas, e oferece benefícios como vale alimentação ou refeição no valor de R$ 968,00, auxílio home office, bonificação anual, entre outros.

Inscrição: Para ver as vagas, acesse o site da Remotar.

BrandMonitor

Fundada em 2021, a BrandMonitor é uma empresa brasileira especializada em monitoramento de marcas no Google, tendo como objetivo final melhorar a eficiência de campanhas institucionais no buscador.

Adepta do trabalho remoto, a empresa tem como forma de contratação principal a modalidade PJ.

Inscrição: Veja as vagas de tecnologia, vendas e vagas de estágio na página de vagas da BrandMonitor.

Gringo

O Gringo é uma startup que tem como objetivo descomplicar a vida do motorista por aplicativo, oferecendo tecnologia para e dados para transformar a gestão da documentação do motorista com o seu veículo.

Com um time da espalhado pelo Brasil, a empresa oferece diversos benefícios, desde assistência médica e odontológica até day-off para quem decidir adotar um pet.

Inscrição: Acesse a página de vagas da Gringo para ver as oportunidades de trabalho remoto.

Luizalabs

Utilizar a tecnologia para oferecer uma experiência diferenciada ao cliente. Este é o objetivo do Luizalabs, a área de Tecnologia e Inovação do Magazine Luiza voltado à criação de produtos e serviços para o varejo.

A empresa oferece assistência médica e odontológica, vale refeição / alimentação, previdência privada, entre outros.

Inscrição: Veja as vagas abertas para o time de Tecnologia e Dados no site da Remotar.

Zup Innovation

Adquirida pelo Itaú em 2019 por montante superior a meio milhão de reais, a Zup Innovation atua no desenvolvimento de sistemas de integração, transformação digital das companhias e com soluções de código aberto. Em sua trajetória, estão marcas como Natura, Vivo, Algar e Serasa.

No que se refere a trabalho remoto, a Zup Innovation é uma empresa referência no setor, oferecendo não só benefícios incríveis, mas também uma estrutura com foco em crescimento e desenvolvimento profissional.

Inscrição: Veja as vagas remotas com foco em Tecnologia na página de vagas da Zup Innovation.

Vagas internacionais

BairesDev

Com sede em São Francisco, a BairesDev é uma empresa de tecnologia que oferece a terceirização de times completos de Programação, Testes, Design, Produto, dentre outros, para seus clientes.

Por ser uma empresa bastante consolidada no setor de terceirização, ela possui um processo seletivo bastante competitivo, além de um modelo de atuação 100% remoto desde muito antes da pandemia.

Inscrição: Veja as vagas remotas no site da Remotar.

Deel

Com atuação em mais de 150 países, a Deel é uma plataforma completa de RH para equipes globais que ajuda empresas a simplificar todos os aspectos da gestão de uma força de trabalho internacional, desde a cultura e integração até a folha de pagamento local.

A empresa está expandindo para o mercado LATAM e por isso conta com diversas posições abertas para as áreas de Vendas, Customer Support e Engenharia. Por exigir uma atuação no mercado latino-americano, muitas posições acabam pedindo também a língua espanhola em adição à língua inglesa.

Inscrição: Veja as vagas remotas disponíveis na página de vagas da Deel.

Toptal

A Toptal é uma startup do Vale do Silício que consiste em uma rede fechada de freelancers que atuam na área de desenvolvimento de software, design e finanças. Seu diferencial é ter como seus membros apenas os freelancers top 3% do mundo. Os clientes são compostos por startups de vários lugares do mundo (com grande foco nos Estados Unidos e no Vale do Silício) além de empresas mais consolidadas, como Google, Facebook, Airbnb e HP.

Inscrição: Veja as posições abertas e os requisitos para participar do processo seletivo no site da Remotar.