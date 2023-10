Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

A satisfação do funcionário agora não se restringe apenas ao regime de trabalho, se será presencial ou home office, a atenção está voltada para a flexibilidade, tanto que 81% das pessoas gostariam de ter ou já possuem um benefício destinado à flexibilidade, que está sendo mais lembrada que o plano de saúde para o trabalhador do mundo contemporâneo, segundo pesquisa “Tendências e Perspectivas do Trabalho - Report WeWork LatAm 2023” realizado pela WeWork, empresa de espaços de trabalho flexíveis, em parceria com a Page Outsourcing e apoio de Reconnect | Happiness at Work e Exboss.

Para você que busca flexibilidade por meio do trabalho home office, seguem algumas oportunidades de emprego home office disponíveis nesta semana:

Vagas nacionais:

Cartão Elo

O Cartão Elo, empresa de tecnologia de pagamentos no Brasil, possui vagas nos modelos presencial, híbrido e remoto, este último mais voltado para vagas em Tecnologia.

A empresa oferece diversos benefícios, como vale refeição / alimentação de R$ 1.800,00 e Cartão Natal de R$ 750,00. ​Para quem trabalha de forma remota, a empresa ainda oferece auxílio home office de até R$ 300,00.

As posições remotas para trabalhar no Cartão Elo hoje são:

Analista de Engenharia de Software Jr

Analista de Engenharia de Software Jr. - Backend Java

Analista de Engenharia de Software Sr

Inscrição: acesse a página de vagas do Cartão Elo.

Checklist Fácil

Pertencente do Grupo Softplan, a Checklist Fácil, empresa de checklist eletrônico, ajuda empresas de todos os setores a otimizar e padronizar seus processos de checagem, inspeção, auditoria e vistoria.

A empresa está com 07 vagas abertas para as áreas de vendas, atendimento, marketing e desenvolvimento.

Inscrição: acesse o site da Remotar para checar os requisitos e se inscrever.

DBC Company

A DBC é uma empresa de soluções digitais personalizadas com foco no mercado corporativo. Com aproximadamente 1.000 funcionários, a empresa fica localizada no Rio Grande do Sul, mas oferece atuação remota, e a maioria de suas vagas são para posições em Projetos e Tecnologia.

Inscrição: acesse o site da Remotar para participar do processo seletivo.

Portus Digital

A Portus Digital é uma empresa de recrutamento e seleção focada no mercado digital. Boa parte de suas vagas são focadas no mercado de comunicação.

Inscrição: na página de vagas da Portus Digital você poderá ver as posições com possibilidade de atuar de forma remota.

Rehagro

A Rehagro é uma empresa de educação para o agronegócio que possui mais de 20 anos de experiência e conta com mais de 30 mil alunos capacitados em diferentes especialidades, como gestão, cafeicultura, agricultura, pecuária de leite e pecuária de corte.

A empresa contrata na modalidade CLT e parte de suas vagas permitem o trabalho remoto. Atualmente, as posições abertas com possibilidade de home office são:

Copywriter

Designer Instrucional

Designer Multimídia

Estágio Vendas Internas

Inscrição: para concorrer a uma das vagas, acesse o site da Remotar.

Sensedia

A Sensedia, é uma empresa do mercado de APIs e Microservices, com forte atuação na América Latina e Europa. A companhia oferece trabalho remoto para todas as suas posições e atualmente conta com diversas vagas abertas nas áreas de tecnologia, vendas e customer success.

Inscrição: para checar os requisitos e concorrer a uma das vagas, acesse o site da Sensedia.

Vagas internacionais

Coinbase

Fundada em junho de 2012, a Coinbase é uma carteira e plataforma de moeda digital em que consumidores podem fazer transações com novas moedas digitais como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

A empresa, que já conta com mais de 4.000 funcionários distribuídos em diversas partes do mundo, está com posições abertas para diversas áreas, muitas das quais aceitam brasileiros trabalhando de forma remota.

Inscrição: para checar as oportunidades, acesse o site da Remotar.

Deel

Com atuação em mais de 150 países, a Deel é uma plataforma de RH para equipes globais que ajuda empresas a simplificar todos os aspectos da gestão de uma força de trabalho internacional, desde a cultura e integração até a folha de pagamento local.

A empresa está expandindo para o mercado LATAM e por isso conta com diversas posições abertas para as áreas de Vendas, Customer Support e Engenharia. Por exigir uma atuação no mercado latino-americano, muitas posições acabam pedindo também a língua espanhola, além do inglês.

Inscrição: para participar do processo seletivo, acesse a página de vagas da Deel.

Tractian

A Tractian é uma startup fundada em 2019 que se dedica a resolver um problema que atinge toda a indústria: saber quando as máquinas vão falhar e facilitar o calendário de manutenção. A companhia tem quase 100 vagas abertas, sendo que várias podem ser home office.

Inscrição: para checar as oportunidades remotas disponíveis, acesse o site da Tractian.

Turing

Para quem trabalha com tecnologia e está em busca de uma oportunidade internacional, a Turing está com mais de 800 vagas para diversas áreas e senioridades. A empresa possui sede nos Estados Unidos, mas conta com uma equipe de talentos global.

Inscrição: Veja as mais de 800 vagas remotas e internacionais no site da Remotar.