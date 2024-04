Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

Para você que busca ter flexibilidade para trabalhar da praia, de um motorhome ou até em outro continente, o trabalho home office é o ideal para este momento.

Veja as vagas remotas disponíveis nesta semana em empresas nacionais e internacionais que oferecem diferentes benefícios, como horário flexível e auxílio home office.

Vagas nacionais

Caju Benefícios

A empresa Caju é uma plataforma cujo objetivo é concentrar benefícios corporativos em um cartão de bandeira Visa. Além disso, oferece programas diferenciados, como o Caju Gift, para realizar pagamentos de premiações, e o Caju Viagens para auxiliar em viagens a negócios.

A empresa possui sede em São Paulo, mas permite atuação 100% remota. Dentre os benefícios destacam-se plano de saúde sem coparticipação, Gympass e Zenklub, auxílio creche para crianças de até 5 anos, e claro, o próprio cartão Caju para utilização de benefícios como auxílio refeição, alimentação, mobilidade, saúde, home office, entre outros.

Inscrições: Veja as posições abertas para as áreas de Tecnologia, Vendas e Experiência do cliente no site no site da Remotar.

Grupo Boticário

Com mais de 12 mil colaboradores e presente em diferentes países, o Grupo Boticário adotou o trabalho remoto durante a pandemia e está com vagas abertas em diversas posições, além, é claro, de oferecer diversos benefícios como: plano odontológico, seguro de vida, horário flexível, vale alimentação e muito mais.

Inscrições: Acesse a página de vagas do Grupo Boticário para ver as vagas disponíveis.

Neon

A Neon é uma fintech brasileira, fundada em 2016, que tem a missão de unir tecnologia e design para redesenhar e simplificar a experiência financeira das pessoas.

Com cerca de 1.400 funcionários, a Neon oferece atuação remota e diversos benefícios como vale alimentação e vale refeição, seguro de vida, auxílio home office, gympass, entre outros.

Inscrições: Para ver as vagas disponíveis acesse o site da Remotar.

OLX Brasil

A OLX, empresa de comércio eletrônico, com sede na cidade de Amsterdam, nos Países Baixos, foi fundada em 2006 e chegou no Brasil desde 2010.

A empresa, que contrata na modalidade CLT, oferece diversos benefícios, desde plano de saúde e odontológico, auxílio à criança e seguro de vida. Para quem trabalha de forma remota, a empresa também oferece auxílio home office.

Inscrições: Veja na página de vagas da OLX Brasil as oportunidades disponíveis.

Pipefy

Pipefy é uma ferramenta online que otimiza processos de negócios, capacitamos cada “executor” a organizar e controlar seu trabalho em um único lugar, agilizando e automatizando processos e integrando-se a ferramentas legadas sem uma única linha de código.

Atualmente, mais de 500 pessoas trabalham com a gente em 7 países, de forma remota ou híbrida, para facilitar a vida de mais de 3 mil empresas que utilizam o Pipefy em mais de 180 países.

Inscrições: Veja as posições abertas para as áreas de Produto e Tecnologia no site da Remotar.

Vagas internacionais

BairesDev

Com sede em São Francisco, a BairesDev é uma empresa de tecnologia que oferece a terceirização de times completos de Programação, Testes, Design, Produto, dentre outros, para seus clientes.

Por ser uma empresa bastante consolidada no setor de terceirização, ela possui um processo seletivo bastante competitivo, além de um modelo de atuação 100% remoto desde muito antes da pandemia.

Inscrições: Veja as mais de 70 posições abertas para diversas áreas no site da Remotar.

Deel

Com atuação em mais de 150 países, a Deel é uma plataforma completa de RH para equipes globais que ajuda empresas a simplificar todos os aspectos da gestão de uma força de trabalho internacional, desde a cultura e integração até a folha de pagamento local.

A empresa está expandindo para o mercado LATAM e por isso conta com diversas posições abertas para as áreas de Vendas, Customer Support e Engenharia. Por exigir uma atuação no mercado latino-americano, muitas posições acabam pedindo também a língua espanhola em adição à língua inglesa.

Inscrições: Veja as posições abertas na página de vagas da Deel.

Hypergiant

Fundada em 2018, a empresa americana Hypergiant está na vanguarda da tecnologia de inteligência artificial, fornecendo software confiável de tomada de decisão para os setores espacial, de defesa e de infraestrutura crítica.

A empresa, que possui brasileiros no time, oferece atuação remota para profissionais da América do Sul e do Norte, e seus benefícios podem variar de acordo com a localização geográfica.

Inscrições: Veja as posições na área de Tecnologia no site da Remotar.