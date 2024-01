Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

Um dos benefícios que a tecnologia nos trouxe é a possibilidade de trabalhar de forma remota, mas segundo um estudo da Catho, 73,51% dos recrutadores que participaram da pesquisa apontaram a escassez de candidatos qualificados como um problema significativo e como um dos desafios para este ano.

Encontrar o candidato certo: 74,81%

Poucos candidatos qualificados: 73,51%

Engajamento do candidato: 39,53%

“O ritmo acelerado das inovações tecnológicas exige habilidades especializadas que muitas vezes não são facilmente encontradas na força de trabalho atual. Além disso, a rápida evolução das tecnologias pode deixar profissionais desatualizados, criando uma lacuna entre as demandas do mercado e as competências disponíveis”, afirma Christiana Mello, diretora da unidade de recrutadores da Catho.

Não é à toa que muitas vagas remotas são para profissionais que de alguma forma estão envolvidos com o trabalho digital, como programadores, marketing digital e até área financeira e de vendas.

Para você que busca trabalhar de qualquer lugar do mundo e que está se qualificando para atender as demandas do mercado do trabalho por meio da tecnologia, veja as diversas vagas remotas que estão abertas nesta semana em empresas nacionais e internacionais, com possibilidade de ganhar o salário em outra moeda.

CloudWalk

A CloudWalk, empresa brasileira com representantes também nos EUA e Canadá, é uma das fintechs que mais cresceu nos últimos anos. Especializada em soluções de pagamentos para pequenas e médias empresas, a empresa atingiu status de unicórnio e é avaliada em mais de U$S 2 bilhões na última rodada de investimento.

A empresa, que possibilita atuação 100% remota, está com diversas vagas abertas nas áreas de Programação, Produto, Dados e Operações.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para checar as oportunidades.

Convenia

A Convenia oferece uma plataforma que automatiza e promove eficiência da área de gestão de pessoas para que gastem menos tempo com burocracia e mais tempo com desenvolvimento de funcionários

A empresa, que contrata na modalidade CLT, oferece diversos benefícios como R$ 1.050,00 no cartão Caju, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, Gympass, entre outros.

Inscrição: Veja as posições remotas nas áreas de Produto e Marketing no site da Remotar.

Impulso

Com atuação 100% remota, a Impulso ajuda empresas a montar e alocar times de tecnologia prontos para atuar nos em projetos estratégicos, permitindo que a empresa cresça de forma consistente na velocidade que ela precisa.

Inscrição: Veja as posições abertas na página de vagas da Impulso, todas para contratação na modalidade PJ.

iFood

O iFood, foodtech com atuação na América Latina, disponibilizou durante a pandemia uma série de iniciativas e benefícios para viabilizar o trabalho remoto. Entre eles, destacam-se subsídio financeiro para que seus funcionários possam equipar seus espaços de trabalho ou ainda atuar de coworkings espalhados pelo Brasil.

Inscrição: É importante destacar que nem todas as vagas permitem atuação remota, mas você consegue verificar algumas das vagas home office na página de vagas do iFood.

Stone

A Stone, empresa de tecnologia de origem brasileira que atua no mercado de pagamentos, possui mais de 10.000 funcionários espalhados pelo país. Seu modelo de atuação pode variar entre o presencial, híbrido e remoto, sendo as posições remotas mais focadas nas áreas de Tecnologia, Marketing e Comercial.

Inscrição: Veja como participar do processo seletivo na página de vagas da Stone.

Vagas internacionais

Canonical

Para quem deseja trabalhar com Open Source, a Canonical está se destacando neste mercado, fornecendo código aberto ao mundo de forma extremamente rápida, segura e econômica, tendo desenvolvido o Ubuntu e o Linux empresarial.

A empresa, que possui forte cultura de trabalho remoto, oferece benefícios como auxílio maternidade, U$D 2.000 para investimento em estudos, prêmios de reconhecimento entre outros.

Inscrição: Veja as oportunidades de trabalho remoto no site da Remotar.

Invisible

A Invisible é uma empresa de inovação operacional que combina IA e automação com uma força de trabalho humana qualificada para remover gargalos de execução estratégica.

Globalmente distribuída, a empresa é adepta ao trabalho 100% remoto e conta com mais de 1.000 funcionários, incluindo o Brasil.

Inscrição: Veja as vagas para Tecnologia, Financeiro e Produto.

tonder

A tonder oferece soluções de infraestrutura completas para aceitar pagamentos digitais em toda a América Latina. Fundada em 2022, a empresa ainda possui poucos funcionários, mas que trabalham de forma totalmente remota entre Espanha, México, Argentina e Brasil.

Inscrição: Veja as vagas abertas para o time de Tecnologia.