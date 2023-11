Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

Para você que busca uma oportunidade de trabalho home office, veja algumas vagas em empresas nacionais e internacionais disponíveis nesta semana.

Vagas nacionais

Certsys

Com um histórico de 14 anos de experiência em inovação, a Certsys se consolidou como uma forte parceira de Transformação Digital, apoiando empresas por meio de soluções digitais completas e escaláveis.

A empresa oferece modelo de trabalho 100% remoto, auxílio home office, assistência médica e odontológica, seguro de vida, entre outros benefícios.

Inscrição: veja as posições abertas para as áreas de Tecnologia e Produto no site da Remotar.

e-Core

A e-Core é uma empresa de tecnologia que combina experiência global em indústrias-chave com tecnologias mais recentes para ajudar empresas estabelecidas e em rápido crescimento a transformar e acelerar os seus modelos de negócio, desenvolver soluções digitais inovadoras, dimensionar capacidades tecnológicas e sustentar o seu crescimento.

No ranking das melhores empresas para se trabalhar desde 2008, a e-Core combina benefícios atrativos com a possibilidade de trabalho remoto e híbrido para contar com um time de quase 1.000 profissionais distribuídos ao redor do país.

Inscrição: para ver as vagas, acesse o site da e-Core.

Encora

A Encora fornece serviços de inovação e soluções de engenharia de software em uma ampla gama de tecnologias de ponta, incluindo Big Data, análises, aprendizado de máquina, IoT, dispositivos móveis, nuvem, UI/UX e automação de testes.

Com sede localizada no Arizona, EUA, a empresa conta com mais de 9.000 funcionários espalhados ao redor de todos o continente americano, além de estar presente em determinadas regiões da Ásia e do Pacífico.

Inscrição: veja as posições abertas para atuação remota na área de Tecnologia e Dados no site da Remotar.

Grupo Boticário

Com mais de 12 mil colaboradores, o Grupo Boticário está em mais de 15 mil países e está entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no país, de acordo com a GPTW.

A empresa, que adotou o trabalho remoto durante a pandemia, está com vagas abertas em diversas posições, além de oferecer diversos benefícios como: plano odontológico, seguro de vida, horário flexível, vale alimentação e muito mais.

Inscrição: veja as oportunidades na página de vagas da Boticário.

Raízen

A Raízen, presente no ranking da Great Places to Work (GPTW) é uma das empresas do ramo de energia e bioenergia, que possui aproximadamente 30 mil funcionários e 15 mil parceiros de negócios espalhados pelo país.

Parte das vagas da Raízen permite a modalidade teletrabalho, variando conforme áreas.

Inscrição: veja as posições que permitem atuação remota na página de vagas da Raízen.

https://remotar.com.br/company/573/raizen?utm_source=exame&utm_medium=05/nov

Sami

Localizada na cidade de São Paulo, mas com atuação 100% remota, a Sami é uma health tech que oferece uma rede médica de forma prática e tecnológica.

A lista de benefício da empresa é grande: plano de saúde, odontológico, vale refeição e alimentação flexíveis, auxílio home office mensal e até auxílio para compra de cadeiras são oferecidos para aos colaboradores Sami.

Inscrição: veja as posições remotas no site da Remotar.

Zenvia

A Zenvia oferece uma plataforma que empodera as empresas a criar experiências únicas de comunicação para seus clientes finais. Se você já interagiu com um chatbot, foi atendido por um canal de suporte em redes sociais ou fez uma compra por WhatsApp, é provável que a Zenvia esteja por trás da solução.

Com uma longa lista de benefícios, a empresa possui sede em São Paulo, porém oferece atuação remota e conta com cerca de 1.000 funcionários espalhados pelo Brasil.

Inscrição: veja as posições remotas para as áreas de Tecnologia, Operações e Vendas no site da Remotar.

Vagas internacionais

Jobsity

Com uma equipe internacional distribuída em 32 países, a Jobsity conecta empresas americanas com desenvolvedores de primeira linha da América Latina.

A empresa está sempre com diversas posições abertas na área de Tecnologia para ingressar um banco de talentos e, posteriormente, serem alocados para as respectivas posições abertas de acordo com o perfil da vaga.

Inscrição: acesse a página de vagas da Jobsity para conhecer as oportunidades.

Proxify

05/nov

Com mais de 500 clientes em 20 países diferentes, a Proxify permite que empresas contratem desenvolvedores remotos seniores com garantia de qualidade técnica e de comunicação em uma semana.

A remuneração está U$D 40.000 e U$D 90.000, e no momento a empresa conta com posições abertas para:

Senior Flutter Developer

Senior Frontend Developer

Senior Full Stack Developer

Senior React Native Developer

Senior Shopware Developer

Senior Vue Developer

Inscrição: acesse o site da Remotar para ver as vagas remotas disponíveis.

Scopic

Com mais de 200 colaboradores trabalhando de forma remota, a Scopic, com origem europeia, une desenvolvimento de software com marketing digital. A empresa conta com diversas vagas abertas para as áreas de Tecnologia, Produto e SEO.

Inscrição: para ver as oportunidades de trabalho home office, acesse a página de vagas da Scopic.