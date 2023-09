Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Empresas internacionais têm mais de 900 vagas home office

Para você que busca uma oportunidade de trabalho home office que te permita trabalhar de qualquer lugar do mundo, estudar fora e ter contato com novas culturas, selecionamos mais de 900 oportunidades remotas do mercado nacional e internacional. Veja os requisitos:

BairesDev

Com sede em São Francisco, a BairesDev é uma empresa de tecnologia que oferece a terceirização de times completos de Programação, Testes, Design, Produto, dentre outros, para seus clientes. A empresa oferece atualmente mais de 150 vagas 100% remoto.

Inscrição: acesse a página de vagas da BairesDev para checar as posições abertas.

CareMessage

CareMessage, plataforma de relacionamento de pacientes para populações carentes nos Estados Unidos, recentemente recebeu uma rodada de U$ 25 milhões de investimento, e está repleta de brasileiros compondo seu time. As posições abertas são:

Product Marketing Lead

Senior Manager, Strategic Partnerships (Healthcare)

Senior Software Engineer II

Technical Support Analyst

Inscrições: para verificar todas as vagas e salários, acesse o site da Remotar.

Data Science Dojo

Para quem está buscando um emprego internacional com atuação remota, a Data Science Dojo, empresa americana de e-learning com foco em data science, está com diversas posições abertas para as áreas de Design, Produto e Tecnologia.

Analytics Content Engineer

Animator / Motion Graphics Artist

Data Engineer

Digital Content Writer

Front-End Engineer

Graphic Designer

Instructional Designer

Software Engineer

Technical Product Manager

UI/UX Designer

Web Developer

Inscrição: acesse o site da Remotar para ver as oportunidades disponíveis e seus requisitos.

Lemon

A Lemon, startup ucraniana baseada nos Estados Unidos, oferece soluções em tecnologia para empresas de todo o mundo. A empresa está selecionando profissionais de tecnologia que atuam como Senior Full Stack Developer, para diversas posições abertas.

O salário vai de U$ 5.000 à U$ 9.000, a depender do nível de senioridade do(a) candidato(a). Uma das grandes vantagens da Lemon é a possibilidade de o profissional começar com meio período, para posteriormente avançar para o período integral.

Inscrição: acesse o site da Remotar

Môre Talents for Tech

A Môr Talents for Tech, empresa brasileira com foco em produtos e serviços digitais, está com 23 vagas em aberto para Product Designer, UX Researcher, service design, analista de CX, PO, Desenvolvedor Full-Stack e Tech lead. Entre os benefícios, o funcionário da Môre poderá contar com: cartão multi benefícios (cartão Flash) R$1.110, plano de saúde e odontológico, Bônus semestral por tempo de casa (a partir de 12 meses), plano de dados Vivo, licença luto e de casamento, day off, subsídio de 50% em aprendizagem de língua estrangeira, entre outros benefícios.

Inscrição: poderá ser feita na página de vagas da Môre.

OneContact

A OneContact, empresa focada na construção de equipes remotas para atender clientes ao redor da Europa, está com suas vagas concentradas nas áreas de Tecnologia, Customer Service e Recrutamento para as seguintes posições:

Client Services Representative (CSR)

Customer Success Manager

Full Stack Lead Software Engineer

Java / Kotlin Senior Software Engineer

Microsoft Power BI Application Development Specialist

Microsoft Platform Specialist – SQL Server, Power Automat

SaaS Technical Support

Senior Product Designers

Site Reliability / DevOps Engineer

Technical Recruiter

Inscrição: para checar os requisitos e se inscrever acesse a página de vagas da OneContact.

Polygon Labs

Para quem deseja trabalhar com Web3 e blockchain, Polygon Labs desenvolve soluções de escalonamento Ethereum para protocolos Polygon. Adepta do remote first, a empresa conta com mais de 500 funcionários espalhados pelo mundo e oferece diversos benefícios relacionados à saúde, auxílio home office e desenvolvimento de carreira. Confira algumas vagas:

Blockchain Protocol Architect

Head of Finance & Operations

Senior Associate, Content

Senior Protocol Engineer

Senior Technical Community Associate

Inscrição: veja os detalhes das oportunidades na página de vagas da Polygon Labs.

Scopic

Com mais de 200 colaboradores trabalhando de forma remota, a Scopic, com origem europeia, une desenvolvimento de software com marketing digital. A empresa conta com diversas vagas abertas para as áreas de Tecnologia, Produto e SEO.

Inscrição: veja as oportunidades na página de vagas da Scopic.

Turing

Para quem trabalha com tecnologia e está em busca de uma oportunidade internacional, a Turing está com mais de 800 vagas para diversas áreas e senioridades. A empresa possui sede nos Estados Unidos, mas conta com uma equipe de talentos global para atender alguns dos maiores clientes de tecnologia ao redor do mundo.

Inscrição: veja as vagas remotas e internacionais no site da Remotar.