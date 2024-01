Quer trabalhar de qual lugar em 2024? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

De acordo com um estudo da plataforma de empregos InfoJobs, dos 3.190 anúncios, com 7.010 vagas ofertadas, a maior parte das contratações é para o modelo presencial. Após analisar as vagas publicadas entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, o levantamento indica que as vagas totalmente presenciais representam quase 95%, as totalmente remotas cerca de 3% e as para modelos híbridos 2%.

Diante desse cenário, uma das tendências do mercado de trabalho neste ano é a flexibilidade, que é extremamente necessária para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, segundo Deives Rezende Filho, especialista em DE&I e CEO da Condurú Consultoria.

"Os trabalhadores precisam ter seus horários respeitados e ter tempo para cuidar dos vários pratinhos que todos seguram, inclusive com tempo para olhar para si mesmo e para sua saúde mental”, afirma Rezende. “Conversar com os colaboradores e entender a situação de cada um é fundamental para que todos sejam atendidos em suas necessidades.”

Para você que busca trabalhar de qualquer lugar do mundo neste ano e quer alcançar esses 3% de vagas 100% remotas, veja as vagas de home office disponíveis neste fim de semana.

Vagas nacionais

Caju Benefícios

A empresa Caju é uma plataforma cujo objetivo é concentrar benefícios corporativos em um cartão de bandeira Visa. Além disso, oferece programas diferenciados, como o Caju Gift, para realizar pagamentos de premiações, e o Caju Viagens para auxiliar em viagens a negócios.

A empresa possui sede em São Paulo, mas permite atuação 100% remota. Dentre os benefícios destacam-se plano de saúde sem coparticipação, Gympass e Zenklub, auxílio creche para crianças até 5 anos, e claro, o próprio cartão Caju para utilização de benefícios como auxílio refeição, alimentação, mobilidade, saúde, home office, entre outros.

Inscrição: veja as posições abertas para as áreas de Tecnologia e Experiência do cliente.

Dock

A empresa Caju é uma plataforma cujo objetivo é concentrar benefícios corporativos em um cartão de bandeira Visa. Além disso, oferece programas diferenciados, como o Caju Gift, para realizar pagamentos de premiações, e o Caju Viagens para auxiliar em viagens a negócios.

A empresa possui sede em São Paulo, porém permite atuação 100% remota. Dentre os benefícios destacam-se plano de saúde sem coparticipação, Gympass e Zenklub, auxílio creche para crianças até 5 anos, e claro, o próprio cartão Caju para utilização de benefícios como auxílio refeição, alimentação, mobilidade, saúde, home office, entre outros.

Inscrição: acesse as vagas na área de Tecnologia.

Escola Conquer

A Escola Conquer é uma escola de negócios com pós-graduações e cursos práticos para quem quer se qualificar ainda mais profissionalmente.

Pertencente ao ranking da Great Place to Work, a Escola Conquer manteve o regime de trabalho remoto adotado durante a pandemia, e oferece benefícios diversos voltados para a saúde, além de day off, e treinamentos para desenvolvimento profissional.

A empresa está com vagas abertas para:

Agente de Atendimento Jr (temporário)

Analista de Treinamento Pleno (B2B)

Estágio de Atendimento de Marketing

Pessoa Desenvolvedora Front-End Pleno

Inscrição: veja as vagas no site da Remotar para ver as oportunidades.

Gympass

Fundada em 2012 e sediada em Nova Yorkk, o Gympass conta com uma equipe global em constante crescimento em 11 escritórios ao redor do mundo. E para posições em Tecnologia, a empresa permite atuação remota, oferecendo um ambiente de crescimento profissional, estrutura específica para férias e day-off e licença parental remunerada de 6 meses para mulheres.

Inscrição: acesse a página de vagas do Gympass para ver as vagas disponíveis.

PicPay

A empresa, que contrata na modalidade CLT e possui diversos benefícios, permite atuação remota para posições de tecnologia e está com várias vagas abertas para a área de Tecnologia e Produto.

Inscrição: acesse a página de vagas do PicPay.

Vagas Internacionais

Cohere Health

Fundada em 2019 nos Estados Unidos, a Cohere Health é uma empresa de tecnologia do segmento de saúde que tem como objetivo facilitar a jornada entre pacientes e médicos, eliminando a fricção em processos através de software de Inteligência Artificial.

Inscrição: acesse o site do Remotar.

Scopic

Com mais de 200 colaboradores trabalhando de forma remota, a Scopic, com origem europeia, une desenvolvimento de software com marketing digital. A empresa conta com diversas vagas abertas para as áreas de Tecnologia, Produto e SEO.

Inscrição: acesse a página de vagas da Scopic.

Simera

A Simera é uma solução completa focada em empresas que buscam a criação de equipes remotas de alta performance. Por meio de sua ferramenta, ela disponibiliza profissionais bem avaliados, além de contribuir na busca, treinamento e integração dos times.

Com isso a empresa está com diversas posições abertas, que irão ajudar a compor o banco de talentos consultado por diversas empresas americanas.

Inscrição: acesse a página de vagas da Simera.