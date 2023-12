Quer trabalhar de outra cidade ou até país? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

Para você que busca morar em uma cidade diferente ou até estudar um idioma em outro país, o trabalho remoto pode ser a solução para seu novo momento de vida.

Veja as vagas de home office que estão disponíveis nesta semana. Há vagas em empresas nacionais e internacionais com possibilidade de ganhar em dólar.

Vagas nacionais

Blip

Blip é uma plataforma em construção, gestão e evolução de chatbots. Sua plataforma de integração inteligente se conecta com vários canais de comunicação como Whatsapp, Instagram e Facebook ou até mesmo no chat de sites.

A empresa, que oferece as modalidades remota, híbrida e presencial, está com posições abertas para diversas áreas, e oferece benefícios como vale alimentação ou refeição no valor de R$ 968,00, auxílio home office, bonificação anual, entre outros.

Inscrição: acesse o site da Remotar.

Cielo

A Cielo atua como responsável pelas transações com cartões de crédito ou débito. A empresa, que possui mais de 30 anos de tradição, oferece trabalho remoto para a área de Tecnologia e está com diversas vagas abertas.

Inscrição: acesse a página de vagas da Cielo.

Localiza&Co

Com mais de 50 anos de história, a Localiza&Co é uma plataforma de mobilidade, listada na B3. Possui 18 mil colaboradores e mais de 15 mil clientes espalhados pelo Brasil e em mais cinco países da América do Sul.

A empresa que possui posições de trabalho remoto para quem trabalha com Tecnologia ou Produto, oferece contratação CLT, Gympass, PLR, Plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios.

Inscrição: Acesse a página de vagas da Localiza&Co.

Nava

Com mais de 26 anos de experiência no mercado de B2B, a Nava oferece soluções de Negócios e Tecnologia como serviços de cloud e infraestrutura, estratégia digital, soluções em pagamentos, cybersegurança, entre outros.

A empresa tem posições híbridas e remotas, sendo que para este modelo ela está com 4 posições abertas:

Analista de Help Line Jr (exclusiva para PcD)

Analista de Telecom II

Pessoa Desenvolvedora Android Sr.

Pessoa Engenheira de Dados Pl.

Pessoa Especialista IAM CLoud

Inscrição: Para se inscrever, acesse a página de vagas da Nava.

Omie

Fundada em 2013, a Omie é uma empresa de software que oferece soluções em ERP na nuvem.

A empresa possui mais de 1.400 funcionários e está com diversas posições abertas para atuação remota em diversas áreas, como Comercial, Marketing e Tecnologia

Inscrição: Acesse o site da Remotar.

Vagas Internacionais

BairesDev

Com sede em São Francisco, a BairesDev é uma empresa de tecnologia que oferece a terceirização de times completos de Programação, Testes, Design, Produto, dentre outros, para seus clientes.

Por ser uma empresa bastante consolidada no setor de terceirização, ela possui um processo seletivo bastante competitivo, além de um modelo de atuação 100% remoto desde muito antes da pandemia.

Inscrição: acesse o site da Remotar.

Nearsure

Assim como a BairesDev, a Nearsure ajuda empresas dos EUA a formar suas equipes técnicas, fornecendo soluções distribuídas de aumento de pessoal para qualquer tecnologia, abrangendo todos os setores. Com uma forte mentalidade remota comprovada, a empresa contrata e apoia equipes com os talentos tecnológicos mais experientes da América Latina para que você possa escalar rapidamente, atingir marcos importantes e reduzir o tempo de lançamento no mercado.

Inscrição: Veja as diversas posições abertas na área de Tecnologia no site da Remotar.

Toggl

Toggl é uma ferramenta que possibilita que profissionais registrem o tempo gasto em tarefas. O programa, que possui versão web e aplicativos, permite monitorar a produção diária e quantificar os resultados do trabalho.

A empresa possui uma forte cultura de trabalho remoto, sendo bastante reconhecida por rankings como uma das melhores empresas de se trabalhar dentro dessa modalidade. Por possuir um time global, a toggl conta também com brasileiros em sua equipe.

Inscrição: acesse a página de vagas da Toggl para checar as oportunidades remotas disponíveis.