Quer trabalhar de casa ou de outro país? Veja as vagas home office disponíveis nesta semana

1/10 Aurora borealis, also known as Northern lights shining in the night sky seen from Glass Igloos, Kakslauttanen Arctic Resort West Village, Saariselkä, Lapland, Finland. (Aurora borealis shining in the night sky seen from Glass Igloos)

2/10 Moonlight on snow capped forest under the Northern Lights, Levi, Lapland, Finland (Northern Lights on the snowy landscape, Lapland)

3/10 (Finland_Ruka_Kuusamo_Kidventure_F94I6562)

4/10 Vanha Kirkko Church in Helsinki, Finland. St. John's Church (Johanneksen Kirkko) far left, Protestant church far right. (Finland, Helsinki, St. John's Church)

5/10 (Aerial view of the Orthodox Uspenski cathedral in downtown Helsinki on a clear spring day)

6/10 (Helsinki_AmosRex_JKMM-Amos-Rex-Mika-Huisman-_DSC2636_M)

7/10 Young woman standing in front of SkyWheel Helsinki with skyline of Uspenski Orthodox Cathedral and Alvar Aalto’s Enso-Gutzeit Headquarters at dawn, South Harbour, Kauppatori, Helsinki, capital city of Finland. (Young woman standing in front of frozen ice with South Harbour urban skyline, Helsinki, Finland)

8/10 Finnland, Provinz Uusimaa, Helsinki, Blick auf dien Hafen und die Innenstadt von Helsinki (Finland, Helsinki, Harbour and city center)

9/10 Scenic summer panorama of the Market Square (Kauppatori) at the Old Town pier in Helsinki, Finland (Helsinki, Finland)