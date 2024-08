Quer trabalhar de casa ou de outro país? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

Com o fim da pandemia, o mercado de trabalho no Brasil voltou a tomar novas medidas: as oportunidades de trabalho que antes eram remotas, estão perdendo espaço no mercado com o retorno presencial. O argumento de muitas empresas é de que a produtividade foi prejudicada, além de mencionarem os altos custos de manutenção de espaços vazios.

Apesar desse movimento, muitas empresas estão mantendo o trabalho remoto em 2024. Segundo a neuropsicóloga Luciana Lima, professora do Insper nas disciplinas de Gestão de Pessoas e Liderança, a chave está na comunicação eficaz, na organização eficiente e no equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

"É plenamente possível continuar contribuindo de forma significativa para a empresa, independentemente do local de trabalho", afirma Lima que indica 16 dicas para quem busca manter o trabalho remoto.

Para você que busca trabalhar de casa, da praia ou até de outro país, veja as oportunidades de trabalho home office desta semana:

Vagas nacionais

Caju Benefícios

A empresa Caju é uma plataforma cujo objetivo é concentrar benefícios corporativos em um cartão de bandeira Visa. Além disso, oferece programas diferenciados, como o Caju Gift, para realizar pagamentos de premiações, e o Caju Viagens para auxiliar em viagens a negócios.

A empresa possui sede em São Paulo, porém permite atuação 100% remota. Dentre os benefícios destacam-se plano de saúde sem coparticipação, Gympass e Zenklub, auxílio creche para crianças até 5 anos, e claro, o próprio cartão Caju para utilização de benefícios como auxílio refeição, alimentação, mobilidade, saúde, home office, entre outros.

Inscrições: Veja no site da Remotar as vagas remotas disponíveis.

Dock

A Dock é uma empresa de tecnologia para meios de pagamento e banking as a service na América Latina. A companhia agrega valor, inovação e escalabilidade aos negócios de seus clientes ao reunir emissão de cartões, digital banking e adquirência em uma plataforma única e abrangente.

A Dock oferece atuação remote first para determinadas funções, e para ajudar seus funcionários, ela também oferece auxílio home office além de outros ótimos benefícios como auxílio alimentação (mercado e restaurante), plano de saúde e odontológico, Gympass e Totalpass, previdência privada, entre outros.

Inscrições: Veja no site Remotar as vagas abertas para atuação home office.

Grupo Boticário

Com mais de 12 mil colaboradores, o Grupo Boticário está em mais de 15 mil países. A empresa, que adotou o trabalho remoto durante a pandemia, está com vagas abertas em diversas posições, além, é claro, de oferecer diversos benefícios como: plano odontológico, seguro de vida, horário flexível, vale alimentação e muito mais.

Inscrições: Acesse a página de vagas do Grupo Boticário para ver as oportunidade de trabalho remoto.

Zallpy

A Zallpy é uma empresa especialista em desenvolvimento de soluções digitais customizadas, que tem como parceiros estratégicos grandes players internacionais, entregando inovação e inteligência a multinacionais de diversos segmentos.

Inscrições: Veja as posições em tecnologia 100% remotas e contratação na modalidade CLT na página de vagas da Zallpy.

Vagas internacionais

CrowdStrike

A CrowdStrike é uma empresa global de cibersegurança que oferece proteção avançada contra ameaças digitais para organizações ao redor do mundo. Eles são conhecidos por sua plataforma de segurança baseada em nuvem que utiliza inteligência artificial para detectar e prevenir ataques cibernéticos em tempo real.

Os benefícios de trabalhar na CrowdStrike incluem opções de saúde abrangentes, reembolso de despesas médicas, licença parental, e oportunidades de desenvolvimento profissional. A empresa também oferece horários de trabalho flexíveis e programas de bem-estar para apoiar a saúde mental e física dos funcionários.

Inscrições: Veja as vagas remotas no site da Remotar.

Launchpad

Launchpad é um fornecedor de soluções de integração de aplicativos e desenvolvimento personalizado. De origem canadense, a empresa foca em contratar os melhores talentos nas Américas do Norte e do Sul para entregar projetos empresariais de sucesso em vários setores da indústria.

Inscrições: Acesse a página de vagas da Launchpad para ver os requisitos para as vagas remotas.

Mindbody

Fundada na Califórnia em 2001, a Mindbody é uma empresa de software que fornece soluções tecnológicas para negócios de saúde, bem-estar e beleza, ajudando-os a gerenciar suas operações e interagir com clientes. A empresa também oferece uma plataforma que conecta consumidores a serviços de bem-estar em todo o mundo.

A empresa oferece benefícios como bem-estar financeiro, planos de saúde completos, flexibilidade para trabalhar de qualquer lugar, e licença familiar. Além disso, também promovem o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, com foco em bem-estar mental e físico.

Inscrições: Veja no site da Mindbody as vagas remotas disponíveis.