Quer trabalhar de casa ou até de outro país? Veja as vagas home office disponíveis nesta semana

Depois da corrida massiva para o sistema híbrido durante a pandemia, as empresas estão passando por um novo momento de readequação dos formatos de trabalho. De acordo com o levantamento global “Future of Work 2024” realizado pela consultoria JLL, 44% das companhias entrevistadas já adotam o modelo 100% presencial, exigindo dos colaboradores a frequência de cinco dias no escritório. Há dois anos, esse índice era de 34%. A pesquisa ouviu mais de 2.300 pessoas, representantes de instituições de vários segmentos econômicos, em 25 países onde a JLL está presente.

A expectativa é de que, até 2030, mais organizações optem pelo modelo presencial: somente 40% das companhias declaram que têm intenção de manter suas equipes em modelos híbridos. Nesse caminho, 43% avaliam que o espaço dos escritórios deve crescer para conseguir acomodar toda a força de trabalho.

Fátima Bottameli, diretora de Novos Negócios da área de Work Dynamics da JLL, aponta que esse movimento deve levar a um redesenho dos espaços. “Se no ápice do trabalho híbrido as empresas investiram em áreas de convivência e descompressão, agora veremos uma readequação para receber o volume de funcionários que estava em home office. Saem salas de descanso e até de reunião, para entrarem mesas compartilhadas de trabalho”, conta.

Para você que não se ver mis trabalhando 100% presencial e busca trabalhar remotamente de casa ou até de outro país, veja as vagas de home office disponíveis nesta semana:

Wellhub (antiga Gympass)

Fundada em 2012 e sediada em Nova York, a Wellhub possui uma equipe global em crescimento, com 11 escritórios ao redor do mundo. Para posições em Tecnologia, a empresa oferece a possibilidade de atuação remota, além de um ambiente que prioriza o desenvolvimento profissional, estrutura para férias e day-off, e licença parental remunerada de 6 meses para mulheres.

Inscrição: Veja vagas abertas para trabalhar com Tecnologia

Isaac

O Isaac é uma fintech brasileira voltada para a educação, que fornece soluções financeiras e tecnológicas para facilitar a gestão escolar, permitindo mais controle e sustentabilidade financeira às instituições. A empresa apoia escolas em processos como gestão de mensalidades, pagamentos e outros recursos para otimizar a administração. O Isaac oferece benefícios como cartão Flash de R$ 800,00 por mês, plano de saúde e odontológico Bradesco, e seguro de vida.

Inscrição: Veja as oportunidades na página de vagas da Isaac

RD Station

A RD Station desenvolve software (SaaS) voltado para o crescimento de médias e pequenas empresas. Sua plataforma de automação de marketing e vendas atende a 50.000 clientes em mais de 40 países. A empresa oferece modalidades de trabalho 100% remoto, presencial em Florianópolis, ou em formato híbrido.

Inscrição: Acesse as vagas da RD Station no site da Remotar.

Zallpy

A Zallpy é uma empresa especializada em desenvolvimento de soluções digitais personalizadas e possui parcerias estratégicas com grandes empresas internacionais, oferecendo serviços a multinacionais de diferentes setores. As oportunidades incluem posições em tecnologia 100% remotas, com contratação na modalidade CLT.

Inscrição: Veja as posições abertas na Zallpy.

Vagas internacionais

BairesDev

Com sede em São Francisco, a BairesDev é uma empresa de tecnologia que atua na terceirização de equipes em Programação, Testes, Design, Produto, entre outros serviços. A empresa, que adota um modelo de trabalho 100% remoto há anos, possui um processo seletivo competitivo.

Inscrição: Explore as vagas na BairesDev

Coinbase

Fundada em 2012, a Coinbase é uma plataforma de moeda digital onde consumidores realizam transações com criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Com mais de 4.000 funcionários em diversas localidades, a empresa oferece vagas para diferentes áreas, incluindo oportunidades remotas acessíveis a profissionais brasileiros.

Inscrição: Veja as vagas na Coinbase

Moovx

A Moovx é uma empresa de tecnologia especializada em soluções digitais e desenvolvimento de software, com foco na transformação digital de negócios. A companhia atende diversos setores e oferece um ambiente colaborativo com oportunidades de trabalho remoto e foco no crescimento profissional. Entre os benefícios estão flexibilidade de horários e uma cultura voltada para inovação e desenvolvimento contínuo.

Inscrição: Acesse as vagas na Moovx