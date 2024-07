Quer trabalhar de casa ou até de outro país? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

Um estudo conduzido pelo IBGE e pela FGV IBRE, e divulgado em dezembro, mostrou como o brasileiro está dividido em relação ao regime de trabalho. A população que trabalha no domicílio, ou seja, de home office, representa 15,6% da população ocupada nos dados da PNADC. Desse total, 57,6% trabalhavam sempre de casa; 36,7% pelo menos uma vez na semana; 5,8% menos de uma vez na semana.

Neste ano, com muitas empresas retomando ao trabalho 100% presencial, o próximo estudo certamente trará um novo cenário, mas fato é que muitos profissionais ainda buscam uma oportunidade de trabalho home office para ter mais tempo e qualidade de vida.

Para atender o profissional que busca trabalhar de casa ou até de outro país, com o apoio da Remotar, selecionamos algumas vagas remotas em empresas nacionais e internacionais.

Vagas nacionais

Gringo

Gringo é uma startup que tem como objetivo descomplicar a vida do motorista por aplicativo, oferecendo tecnologia para e dados para transformar a gestão da documentação do motorista com o seu veículo.

Com um time da espalhado pelo Brasil, a empresa oferece diversos benefícios, desde assistência médica e odontológica até day-off para quem decidir adotar um pet.

Inscrição: Veja as vagas de home office no site da Remotar.

Loggi

A Loggi é uma empresa brasileira de logística que atua principalmente no setor de e-commerce. Presente em todas as capitais brasileiras, a Loggi movimenta mais de 300 mil pacotes por dia, com a meta ambiciosa de atingir mais de 5 milhões de entregas diárias nos próximos 5 anos.

A empresa oferece diversos benefícios aos seus colaboradores, que vão desde plano de saúde e odontológico até empréstimo consignado e programas de bem-estar. Além disso, a Loggi investe continuamente em tecnologia e inovação para otimizar suas operações e proporcionar a melhor experiência possível aos seus clientes.

Inscrição: Acesse a página de vagas da Loggi para ver as oportunidades remotas de trabalho.

Luizalabs

Utilizar a tecnologia para oferecer uma experiência diferenciada ao cliente. Este é o objetivo do Luizalabs, a área de Tecnologia e Inovação do Magazine Luiza voltado à criação de produtos e serviços para o varejo.

Focado na criação de produtos e serviços inovadores para o varejo, a Luizalabs desenvolve soluções que transformam a jornada de compra, tornando-a mais ágil e personalizada.

A empresa valoriza o bem-estar de seus colaboradores, oferecendo benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição / alimentação, previdência privada, e diversos outros. Além disso, a Luizalabs incentiva o desenvolvimento profissional e pessoal de sua equipe, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e criativo onde novas ideias são sempre bem-vindas.

Inscrição: Veja as vagas abertas para o time de Tecnologia na página de vagas da Luizalabs.

Omie

Fundada em 2013, a Omie é uma empresa de software que oferece soluções completas em ERP na nuvem. A Omie se destaca por fornecer um sistema integrado e acessível, que auxilia empresas de diversos portes a gerenciar suas operações de forma eficiente e segura.

Com uma equipe de mais de 1.400 funcionários, a Omie continua em expansão e possui diversas posições abertas para atuação remota em áreas como Comercial, Marketing e Tecnologia. Além de um ambiente dinâmico e inovador, a empresa oferece oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, incentivando a colaboração e a criatividade.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as vagas disponíveis.

Radix

Fundada em 2010, a Radix é uma empresa global de engenharia e tecnologia, presente em mais de 25 países, que desenvolve soluções inovadoras para diversos setores da indústria.

Com uma equipe de mais de 1.400 profissionais, a Radix oferece oportunidades de trabalho remoto em áreas como Engenharia, Automação, Desenvolvimento de Software, TI Industrial e Consultoria. A empresa valoriza o bem-estar e a diversidade de seus colaboradores, oferecendo benefícios como plano de saúde e odontológico, Gympass, auxílio creche, licença parental estendida, auxílio home office, e programas de apoio à saúde mental.

Inscrição: Veja as vagas disponíveis na página de vagas da Radix.

Vagas internacionais

TestGorilla

TestGorilla é uma empresa global e 100% remota com foco em recrutamento e seleção para startups e empresas de tecnologia. Com origem em 2020, a empresa tem apresentado crescimento significativo, chegando a receber U$70 milhões de aporte para acelerar seu crescimento.

A empresa, que possui origem holandesa, possui funcionários trabalhando pelos continentes americanos, europeu, asiático e africano, e conta com mais de 200 funcionários trabalhando remotamente.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as oportunidades remotas disponíveis.

Venon

Fundada para oferecer soluções de nearshoring a partir da América Latina, a Venon Solutions se especializa em construir equipes dedicadas de TI que ajudam empresas a escalarem rapidamente sem comprometer a satisfação do cliente.

Com mais de 14 anos de experiência, a Venon fornece profissionais bilíngues de alto nível, garantindo compatibilidade cultural e de fuso horário com empresas dos EUA e Canadá. Oferece serviços de Staff Augmentation e Delivery Teams, priorizando flexibilidade, eficácia de custos e integração fluida com equipes internas.

Inscrição: Veja as vagas remotas disponíveis no site da Remotar.

Wikimedia Foundation

A Wikimedia Foundation é a organização sem fins lucrativos que opera a Wikipédia e outros projetos de conhecimento gratuito da Wikimedia. Desta forma, ela depende de doações para se manter, e de acordo com informações da organização, ela recebe cerca de U$ 15 dólares por doação vindos de milhões de pessoas de todo o mundo.

Apesar de possuir escritórios nos Estados Unidos, a empresa opera de forma remota, com funcionários em mais de 40 países.

Inscrição: Acesse a página de vagas Wikimedia Foundation e veja as áreas que estão recrutando.