Quer trabalhar de casa ou até de outro país? Veja as vagas 100% home office disponíveis nesta semana

A proporção de empresas no presencial já supera as que estão no formato híbrido e remoto: 33% das empresas já operam em regime 100% presencial, enquanto 32% optam pelo modelo híbrido. É o que diz a pesquisa “Planeta Firma - Anuário de Benefícios Corporativos, Boas Práticas e Tendências para os Recursos Humanos”, realizada pela Swile Brasil, empresa de benefícios flexíveis.

No entanto, Julio Brito, CEO da Swile Brasil, reforça que o home office não desaparecerá. “O trabalho remoto, especialmente em áreas de tecnologia, ainda representa 13% do mercado”, diz. “A tendência é que empresas equilibrem flexibilidade com a necessidade de interação presencial.”

Mesmo com a onda de trabalhos 100% presencial, há empresas no Brasil e no exterior que ainda apostam no trabalho remoto.

Veja a lista de oportunidades de trabalho home office disponíveis nesta semana:

Vagas nacionais

Anota Aí

A Anota AI é uma plataforma de automação de pedidos para restaurantes, integrando serviços como pedidos via WhatsApp, construção de cardápios digitais e gerenciamento de entregas. A solução oferece aos estabelecimentos maior controle sobre seus pedidos e comunicação com clientes, facilitando o fluxo de operações e aumentando a eficiência.

Entre os benefícios oferecidos estão um ambiente flexível e colaborativo, apoio ao desenvolvimento profissional, vale-alimentação, planos de saúde e participação nos lucros.

Inscrição: Veja as vagas na área de marketing, vendas e tecnologia no site da Remotar.

B2 Finance

Fundada em 1994, a B2 Finance é uma empresa especializada em serviços de Outsourcing Contábil, Fiscal, Financeiro e processamento de Folha de Pagamentos, com tecnologia acoplada.

Alguns dos benefícios oferecidos pela empresa são Cartão Caju, assistência médica e odontológica, seguro de vida, ajuda de custo com internet, day off e até uma folga ao mês. Confira vagas remotas para as áreas contábil e fiscal.

Inscrição: Veja as vagas remotas da B2 Finance no site da Remotar.

DBC Company

A DBC Company é uma empresa de tecnologia especializada no desenvolvimento de soluções digitais personalizadas, com foco em transformação digital e inovação. Atuando no mercado desde 1995, a DBC possui expertise em áreas como desenvolvimento de software, análise de dados e consultoria, atendendo a diversos setores da economia.

Os profissionais da DBC Company têm acesso a benefícios como planos de saúde e odontológico, auxílio home office, horário flexível e oportunidades de desenvolvimento contínuo.

Inscrição: Veja as vagas home office no site da Remotar.

Repertório Enem

O Repertório Enem é uma plataforma que oferece conteúdo completo para Enem e vestibulares, com mais de 1.500 videoaulas e recursos para alunos que buscam tudo em um só lugar.

A empresa, que oferece modalidade de trabalho 100% remoto e contratação CLT ou PJ, está com três posições abertas.

Inscrição: Veja as vagas remotas na página de vagas do Repertório Enem.

Unico

A Unico é uma empresa brasileira de soluções de proteção de identidade visual que compõe a seleta lista de startups que se tornaram unicórnio, sendo avaliada em mais de US$ 2 bilhões, sendo uma das maiores empresas de software da América Latina.

A empresa prioriza o trabalho remoto, mas possui escritórios em São Paulo e Londrina. Dentre os benefícios se destacam R$ 120 por mês em auxílio home office, participação nos lucros e R$ 1.500 por mês em benefícios flexíveis.

Inscrição: Veja as vagas remotas da Unico no site da Remotar.

Vagas internacionais

Aha!

Aha! é uma empresa de software baseada em nuvem que fornece software de desenvolvimento de produtos para empresas nos Estados Unidos e internacionalmente. A companhia oferece produtos de “software as a service” (SaaS) para que as organizações definam estratégias, idealizem, planejem, apresentem, construam e lancem novos produtos e melhorias.

A empresa atua de forma 100% remota com profissionais espalhados ao redor do mundo, sendo reconhecida como uma das melhores empresas totalmente remotas para se trabalhar.

Inscrição: Veja as posições abertas na empresa Aha! no site da Remotar.

Reddit

Reddit é uma plataforma de mídia social que hospeda milhares de comunidades dedicadas a uma ampla variedade de interesses, permitindo que os usuários compartilhem conteúdo, participem de discussões e se conectem de maneira autêntica.

A empresa oferece um pacote abrangente de benefícios aos seus funcionários, incluindo planos de saúde completos, férias flexíveis, dias de folga globais, fundos para planejamento familiar e mais de quatro meses de licença parental remunerada.

Inscrição: Veja as vagas abertas remotas na página de vagas da Reddit.

Toast

A Toast capacita restaurantes de todos os tamanhos a formar grandes equipes, aumentar a receita, melhorar as operações e encantar os hóspedes. Com sede em Boston, nos Estados Unidos, a empresa conta com mais de 5.000 funcionários distribuídos, com algumas opções para trabalho remoto.

Inscrição: Veja as vagas remotas da Toast no site da Remotar.