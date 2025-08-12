Quer trabalhar com marketing digital, mas não sabe por onde começar? Aqui está o caminho

Não há como negar que o marketing digital se tornou uma das áreas mais promissoras do mercado. E isso é mais do que uma previsão futurística. É uma tendência comprovada. Um relatório da Statista mostrou que o investimento global em publicidade digital deve ultrapassar os US$ 900 bilhões até 2027.

E a justificativa para tantos investimentos bilionários em marketing digital pode ser atribuída, em partes, aos resultados animadores do uso de ferramentas de IA nas empresas. Para ter ideia, dados da McKinsey mostram que 63% das empresas que adotam inteligência artificial percebem aumento significativo nas receitas, em especial nos setores de marketing e vendas.

Isso porque a tecnologia é uma verdadeira aliada dos profissionais. Analisar grandes volumes de dados, personalizar experiências de clientes e otimizar campanhas publicitárias não é um desafio quando a tecnologia está por perto.

Nesse cenário, profissionais que dominam tanto marketing digital quanto IA têm uma vantagem competitiva significativa. Mas, para quem deseja ingressar nesse campo, seguir um caminho estruturado pode fazer toda a diferença.

Aqui está o caminho para trabalhar com marketing digital

Abaixo, estão oito passos para iniciar uma carreira em marketing digital.

1. Estude sobre marketing digital

Não dá para ingressar em um mercado sem conhecer suas especificidades. É preciso, antes de tudo, entender os fundamentos do marketing digital: SEO, marketing de conteúdo, mídias sociais, análise de dados e muitos outros. Isso será base para a definição de qualquer estratégia de marketing digital.

2. Compreenda o papel da IA no marketing

Entender como a IA está sendo usada no marketing é o próximo passo. Ferramentas como chatbots, análise preditiva e personalização em tempo real são apenas algumas das aplicações que revolucionaram o setor.

3. Aprenda a utilizar ferramentas de análise de dados

A análise de dados é a espinha dorsal de qualquer estratégia de marketing digital. Ferramentas como Google Analytics, SEMrush e Tableau são essenciais para coletar e interpretar dados. Dominar essas ferramentas permite tomar decisões baseadas em dados e otimizar campanhas com precisão.

4. Desenvolva habilidades em programação e automação

Embora não seja necessário ser um programador experiente, ter noções básicas de programação pode ser extremamente útil. Linguagens como Python são amplamente usadas para automação de tarefas e análise de dados.

5. Invista em certificações reconhecidas

Certificações podem diferenciar um profissional no mercado de trabalho, porque demonstram comprometimento com a educação e a expertise em áreas críticas. Busque sempre complementar o currículo com certificados relevantes.

6. Participe de projetos práticos

A teoria é importante, mas a prática é essencial. Participar de projetos práticos, seja em estágios, freelancer ou projetos pessoais, ajuda a aplicar o conhecimento adquirido e proporciona um portfólio robusto.

7. Mantenha-se atualizado sobre tendências do setor

Assinar newsletters, seguir influenciadores do setor no LinkedIn e participar de conferências e eventos são ótimas maneiras de se manter atualizado com as últimas tendências e inovações.

8. Construa uma rede de contatos profissionais

Networking é uma parte crucial do desenvolvimento de carreira. Participar de grupos de discussão online e conectar-se com profissionais do setor no LinkedIn pode abrir portas e proporcionar oportunidades de crescimento.

