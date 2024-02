Quer trabalhar com Inteligência Artificial, mas não sabe por onde começar? Aqui está o caminho

Não faltam motivos para a carreira em inteligência artificial ser uma das mais desejadas por muitos trabalhadores: os salários costumam ser altos, há muitas possibilidades de crescimento e as empresas estão atrás de bons profissionais para ocupar as centenas de vagas disponíveis. É um cenário bem promissor.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, a inteligência artificial deve crescer 30% até 2027. As informações da consultoria McKinsey, por sua vez, revelam que a IA já é responsável por uma movimentação anual de US$ 2,6 trilhões a US$ 4,4 trilhões na economia global.

No entanto, trilhar os primeiros passos em uma profissão nova (ou até mesmo fazer uma transição de carreira) pode ser desafiador. Abaixo, elencamos cinco passos simples que podem ajudar profissionais que querem começar nessa carreira. Confira a seguir.

1. Você tem as habilidades necessárias?

Certas habilidades são um diferencial importante para quem deseja começar uma carreira em tecnologia, especialmente se for para trabalhar com inteligência artificial. Saber identificar e resolver problemas complexos, por exemplo, é essencial no mercado de IA.

Muitas vezes habilidades de comunicação não são associadas aos profissionais de tecnologia, porém elas são bem importantes – afinal, saber comunicar de forma clara e efetiva resultados e ideias é crucial em qualquer carreira. Por isso, busque aprimorar também suas habilidades de comunicação (escrita e verbal) para, por exemplo, poder explicar conceitos complexos de IA de forma simples e acessível.

2. Procure por treinamentos e workshops

Além de ser uma boa oportunidade de networking, participar de workshops é a melhor forma para se atualizar sobre tendências do mercado de tecnologia. Muitos desses cursos introdutórios oferecem um aprendizado prático e simplificado sobre o que é mais relevante sobre o setor de IA – pensado justamente para quem está começando.

Além de ser uma boa oportunidade de networking, participar de workshops é a melhor forma para se atualizar sobre tendências do mercado de tecnologia. Muitos desses cursos introdutórios oferecem um aprendizado prático e simplificado sobre o que é mais relevante sobre o setor de IA – pensado justamente para quem está começando.

3. Estabeleça conexões com entusiastas da área

Uma rede de contatos, muitas vezes, pode dar o empurrão necessário para uma carreira deslanchar. Por isso, participe de conferências do setor para conhecer profissionais e entusiastas da área. Além de aprender com eles, é a chance de estabelecer conexões.

Plataformas como LinkedIn também podem ser utilizadas para construir e expandir sua rede profissional. Busque conexão com profissionais do setor, participe de grupos de discussão relevantes, siga influenciadores e compartilhe conteúdo relacionado à tecnologia.

4. Ganhe experiência prática

Além do conhecimento teórico – que é de extrema importância – futuros profissionais de tecnologia precisam de experiência prática. E ter um portfólio para apresentar aos recrutadores pode fazer toda a diferença. Um caminho bastante comum para quem começa nesta área é participar de competições de programação. Além de aprimorar habilidades de resolução de problemas, incluir a participação em eventos como esse no currículo é um diferencial, que pode mostrar para os recrutadores a experiência prática na área.

5. Busque por oportunidades de emprego

Com certificados para incluir no currículo e uma forte rede de contatos, é hora de buscar por oportunidades de emprego. A boa notícia é que não param de surgir vagas em IA: as oportunidades de trabalho nesse setor mais que triplicaram no Brasil entre 2022 e 2023, segundo o Relatório de Tendências Globais de Talentos, realizado pelo LinkedIn.

Mas lembre-se: é preciso atestar certas habilidades na área para se destacar nos processos seletivos. O mais recomendado é investir em um primeiro momento nos cursos rápidos, que oferecem certificado e ensinam de forma prática o mais importante sobre IA.

