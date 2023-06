Quer trabalhar com ESG? Veja 3 habilidades consideradas fundamentais por recrutadores

Considerada prioritária para nove em cada 10 CEOs hoje, a sigla ESG (acrônimo em inglês para environmental, social and governance) diz respeito a um conjunto de práticas adotadas pelas empresas em prol de um desenvolvimento com menos impactos negativos para o meio ambiente, mais positivo para a sociedade e que ajude a tornar a governança corporativa mais responsável e transparente com relação a sua tomada de decisões. E, mais do que transformar a maneira como os negócios operam, ela vem impulsionando carreiras em todo o mundo.

Isso porque, independentemente da área em que atuem, profissionais com conhecimento em ESG tendem a ser cada vez mais valorizados pelas empresas – que pagam salários bastante atrativos para atrair os melhores talentos.

Para ter ideia, segundo o Guia Salarial 2023 da Robert Half, maior empresa de recrutamento especializado do mundo, a remuneração de quem trabalha com ESG hoje varia entre R$6 mil (para cargos de entrada) e R$35 mil (para cargos mais estratégicos).

Assim, para quem se interessa por temas relacionados às questões ambientais, sociais e de governança, trabalhar com ESG pode ser um caminho profissional promissor e cheio de propósito.

Mas, afinal, como se tornar um profissional de ESG?

Foi com o objetivo de ajudar a responder essa pergunta, que a EXAME e o Ibmec lançaram a série Carreira em ESG. O treinamento, que começou na última segunda-feira, 12, é virtual, totalmente gratuito e configura uma parte introdutória da maior formação para o profissional de ESG do Brasil: o MBA em ESG, criado pela EXAME e pelo Ibmec, a maior escola de negócios do país.

Nesta quarta-feira, 14, entrou no ar o segundo episódio da série – cujo tema central é “habilidades fundamentais para se tornar um profissional de ESG”. Na aula, os alunos são apresentados a softskills que são consideradas essenciais por recrutadores e gestores da área. E analisam cases práticos de empresas como Suzano, Malwee e Raízen em que cada uma das habilidades fez a diferença.

Veja, abaixo, um pequeno resumo das competências listadas na série.

1. Inovação

Para Renata Faber, diretora de ESG da EXAME e professora do curso, estar atento às novidades para enxergar caminhos diferentes e promover mudanças é essencial para qualquer pessoa que queria trabalhar com ESG.

“Essa é uma habilidade que eu considero importantíssima. Parece simples na teoria, mas é fundamental que um profissional que atue na área de ESG esteja antenado com o que há de mais inovador no mercado para ajudar a implementar as novidades na sua empresa”, afirma.

2. Gestão de stakeholders

Para construir uma carreira de sucesso em ESG, é importante conhecer profundamente cada área que causa impacto no negócio. Esse profissional precisa ter boas habilidades de gestão e relacionamento para que seja capaz de estabelecer uma relação de confiança entre fornecedores, clientes, acionistas e colaboradores da empresa.

3. Conhecimento aprofundado em ESG

É preciso ter em mente que o ESG não é uma receita única para todas as empresas. As questões ambientais são muito mais relevantes para alguns setores (como os de energia, transporte e mineração) do que para outros (como o setor financeiro, por exemplo). Para o setor de tecnologia, onde inovação é essencial, conseguir atrair e reter talentos e ter um time diverso é muito importante. Já para uma empresa de infraestrutura que presta serviços para o governo, a governança é provavelmente o ponto mais relevante.

Por isso, mesmo para quem já tem uma noção sobre ESG, continuar se atualizando é fundamental. “Não importa o quanto você já domina sobre meio ambiente, ou sobre diversidade, inclusão, governança, legislação e questões sociais. A sigla ESG dá conta de três grandes áreas que se integram e complementam. Por isso, é bem provável que você ainda precise agregar mais conhecimento sobre as áreas que você não domina”, afirma a executiva.

