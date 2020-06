Quer ser um empregador dos sonhos? Evento de graça ensina tendência de RH

Você sabe qual o segredo das empresas com as melhores equipes? O evento online e gratuito Maratona EB trará 25 horas de conteúdo sobre a principal tendência das empresas mais amadas pelos profissionais.

Employer Branding pode ser traduzido como marca empregadora, e é a estratégia de grandes empresas como o Nubank e o Google, que participam da maratona, para atrair e reter talentos.

Também com participação de especialistas do iFood, Unilever, Amaro, Starbucks, Itaú, Mercado Livre, Loggi, Airnbn, LinkedIn, IBM e TOTVS, entre outros, o objetivo da iniciativa é trazer mais conhecimento e acelerar a transformação da estratégia de RH no Brasil.

Segundo Caio Infante, um dos cofundadores da iniciativa, será uma oportunidade para quem já é apaixonado pelo tema e também para quem deseja conhecer e implementar os conceitos na sua empresa.

O evento começa na segunda-feira, dia 29, e vai até a sexta-feira, dia 03 de julho. Com palestras e painéis ao vivo das 10h até 19h. Todos os inscritos terão acesso aos conteúdos mesmo após o término da maratona.

Para mais informações sobre a programação e inscrições, acesse o site.