Quer ser promovido no trabalho? As cinco habilidades essenciais para decolar na carreira

Enquanto para alguns ser promovido parece impossível, para outros soa quase como uma inclinação natural. Mas ao contrário do que muitos pensam, não existe nenhuma mágica ou sorte neste processo. Na verdade, os profissionais promovidos costumam ter as mesmas características e tomar as mesmas atitudes básicas, buscadas pelos gerentes.

No entanto, vale lembrar: nenhum profissional é promovido sem um bom motivo.

Na verdade, você pode passar anos exercendo a mesma função sem alcançar uma promoção. Afinal, antes de tomar essa decisão, gestores e diretores avaliam constantemente o seu desempenho e monitoram o seu progresso em diferentes áreas. Se eles não encontrarem as habilidades que desejam em você, as chances de alcançar um cargo melhor diminuem muito.

Mas com anos de experiência no mercado corporativo, Fernando Henrique Miranda, CMO da Exame, e Rodrigo de Godoy, vice-presidente da Exame Academy (o braço educacional da Exame), reuniram as 5 habilidades que eles julgam essenciais na hora de promover um funcionário. Confira:

1. Ter boas ideias e entregar resultado

Em um ambiente em que todos - ou quase todos - querem chegar ao próximo nível, é natural que apenas os melhores consigam. E no mundo corporativo, um dos aspectos essenciais para ser ‘melhor’ é entregar resultados.

Afinal, quanto mais alto o cargo, mais limitado ele é - para cada 100 analistas, temos apenas 1 CEO, certo? Por isso, uma das formas de se destacar é fazer mais do que esperavam que você fizesse. Na prática, isso significa estabelecer resultados acima da média.

“Às vezes a gente não percebe, mas sempre tem alguém olhando. Você fazer um bom trabalho sempre vai ser o melhor cartão de visita”, comenta Rodrigo de Godoy.

Colaborar para que a empresa alcance resultados impressionantes é uma ótima estratégia para que, na hora da negociação, você tenha argumentos a seu favor. No entanto, resultados acima da média exigem atitudes e ideias acima da média. Dificilmente você se destacará fazendo apenas o que te pedem, mas sim tendo boas, novas e lucrativas ideias para a empresa.

Afinal, em um cargo mais alto, a tendência é de que você lidere e crie projetos, em vez de apenas seguir ordens e executar tarefas. Por isso, se você quiser se destacar, comece a pensar fora da caixa e a buscar ideias e soluções para melhorar os resultados da sua equipe.

2. Conhecer os processos da empresa

Ao assumir um novo cargo, é esperado que você faça mais do que fazia anteriormente. No entanto, dificilmente os gestores darão um voto de confiança sem antes perceberem que você já está preparado para fazer mais do que já faz no cargo atual.

Para isso, é importante que você conheça os processos da empresa e entenda a fundo como ela funciona, antes mesmo de precisar tomar alguma atitude. Lembre-se de que não basta ser bom nas suas funções, é preciso se mostrar preparado para abraçar responsabilidades ainda maiores.

“Se você se coloca numa vitrine sem estar preparado para isso, acaba sendo julgado por aquilo que ninguém te ensinou - mas que esperavam que você soubesse”, completa Rodrigo de Godoy.

Por isso, fique sempre de olho nas mudanças que ocorrerem na empresa, tenha os processos de trabalho na ponta da língua e fique atento a melhorias que possam ser propostas para otimizar o dia a dia de trabalho. Essas atitudes mostram ao seu chefe que você já está “pronto” para o próximo nível, caso haja oportunidade.

3. Saber ouvir e dar feedbacks

É impossível crescer na carreira sem ouvir nenhuma crítica. Afinal, feedbacks positivos são ótimos, mas dificilmente eles te farão evoluir ou se desenvolver como profissional. A oportunidade de crescimento aparece quando você transforma críticas em mudança de comportamento.

Por isso, a partir de hoje, não ignore mais feedbacks negativos. Mas sim os aproveite para focar em pontos de melhoria e mostrar aos seus gestores que você se importa, verdadeiramente, com os conselhos que está recebendo. Ao receber críticas negativas, aproveite também para fazer perguntas e entender o que o seu gestor espera de você.

Além disso, não se esqueça que saber dar feedbacks também é essencial. A capacidade de se comunicar de forma clara, direta e produtiva é extremamente valorizada pelos gestores. Sempre que possível, assuma o papel de dar feedbacks e evite se tendencioso (amenizando comentários negativos) quando quem está ouvindo é seu amigo ou colega próximo.

4. Tomar decisões e partir para ação

Apenas boas ideias não são suficientes. Os seus gestores esperam de você atitude e ação. Ou seja, que você não apenas aponte melhorias ou dê sugestões, mas que também seja o primeiro a tomar uma atitude a fim de resolver o que precisa ser resolvido.

No mercado de trabalho, a proatividade é uma das qualidades mais valorizadas. Por isso, não espere ser promovido para começar a mostrar as suas competências. Se você for capaz de fazer isso enquanto ainda está em um cargo mais básico, os seus superiores, com certeza, estarão mais propensos a te promover.

No entanto, atenção: não passe por cima de ninguém para mostrar as suas competências. Afinal, a empresa possui uma hierarquia e é essencial que você respeite isso.

5. Buscar capacitação constante

Não fique parado no tempo. Troque o “como ser promovido”, por como se tornar cada vez mais capaz para realizar o seu trabalho. A partir das suas metas profissionais, fica mais fácil entender quais cursos, capacitações e competências você precisa ter para alcançar cargos mais altos.

Apesar de pós-graduações e MBAs serem muito valorizados, muitas vezes o seu diferencial pode estar em habilidades menos formais. Como inteligência emocional, comunicação assertiva, organização pessoal, estabilidade emocional e empatia, por exemplo. Estas são habilidades que, dificilmente, você aprenderá em cursos de graduação, mas que são cruciais na hora de conquistar uma promoção.

Mas como adquirir essas 5 habilidades de forma prática?

Não há outra resposta que não seja: as exercitando. Uma carreira consolidada exige prática, tempo e constância. Ou seja, que você busque conhecimento e pratique isso durante bastante tempo. No entanto, você não precisa fazer isso sozinho.

