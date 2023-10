Quer ser professor concursado? Veja os concursos abertos para magistério na rede pública

O mês de outubro conta com o Dia do Professor, celebrado todo o dia 15/10. Trata-se de uma profissão essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, porém no Brasil sabemos que há muitos desafios para quem decide apostar nesta carreira.

Esses desafios estão levando a uma carência de profissionais qualificados para a docência no Brasil, e dados mostram que este cenário ainda pode piorar: até 2040, o país prevê falta de 235 mil professores da educação básica, segundo pesquisa do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp).

Um dos possíveis motivos para que jovens não pensem em seguir a carreira de professor é a preocupação com o retorno financeiro, mas esse desafio pode ser superado por meio de alguns concursos públicos que oferecem salários competitivos e vantagens exclusivas a este profissional.

Quais são as vantagens do serviço público para professor?

Altos salários

Os altos salários, diferentemente do que se pode imaginar, podem ser encontrados no serviço público, afirma Carlinhos Costa, coordenador de carreiras educacionais do Gran Cursos.

“A primeira vantagem, sem dúvidas, é em relação ao salário, já que as escolas particulares não são obrigadas a pagar o piso nacional da educação. Essa obrigação vale apenas para a rede pública de ensino. Então, o professor que trabalha na rede pública com a carga horária de 40 horas, recebe pelo menos R$ 4.420,00, o que é mais que o dobro do que muitas escolas da rede privada pagam”, afirmou.

Tempo para formação

Outro ponto positivo, segundo o professor, é que, segundo a própria lei do piso salarial, 1/3 da carga horária do professor deve ser destinada para formação, planejamento e avaliação o que, segundo ele, ajuda a ampliar a qualidade de educação no país.

Aposentadoria especial

Apesar da estabilidade ser o que mais estimula um professor a prestar um concurso, o professor apresenta outro benefício para o profissional que busca além da estabilidade, qualidade de vida: a aposentadoria especial.

“Os professores têm direito à aposentadoria especial, com cinco anos a menos de contribuição, e na maioria dos estados temos a possibilidade de ter a paridade de quem está na ativa com a inatividade, então isso também é um grande diferencial”, afirma o professor.

Mais oportunidades

Com a alta demanda por professores na rede pública, os editais costumam oferecer mais vagas. Além disso, se o profissional busca estabilidade, essa é uma área ideal:

“A educação é um direito social, então como direito social é um dever do estado, ou seja, os concursos públicos na área nunca vão se extinguir,” diz Costa.

Como se preparar para os concursos na área?

Para quem está cursando graduação, o ideal é se preparar antes de se formar. E para quem já está no mercado, a dica é começar o quanto antes, afirma o professor.

“A dica de ouro é começar a fazer questões antigas de concursos públicos da área. Outro ponto que pode ser muito útil é fazer o estudo das legislações educacionais e dominar bem as leis, que são muito cobradas nas provas. Fazendo isso o candidato já terá um grande diferencial quando o edital desejado for publicado. E, por fim, não desista. São mais de 5.500 municípios brasileiros, todos fazem concursos na área, além dos estados e dos cargos federais. É uma carreira enorme, com muitas possibilidades”, afirma Costa.

Confira os concursos públicos abertos e previstos na área educacional em todo o país

Concursos abertos:

Prefeitura de Guamaré - Rio Grande do Norte

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Funcern

Cargo: Professor

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Guamaré, Rio Grande do Norte – RN

Número de vagas: 156 vagas

Remuneração: A partir de R$ 3 mil

Inscrições: até 06/11/2023

Taxa de inscrição: R$ 110,00

Data da prova objetiva: 10/12/2023

Prefeitura de Passos - Minas Gerais

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: ACESS

Cargos: professor e pedagogo

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Passos, Minas Gerais – MG

Número de vagas: 184 vagas

Remuneração: R$ 4 mil

Inscrições: até 20/11/2023

Taxa de inscrição: R$ 90,00

Data da prova objetiva: 17/12/2023

Secretaria de Educação do Distrito Federal

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: IADES

Cargos: professor substituto temporário

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Distrito Federal – DF

Número de vagas: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 4.228,56

Inscrições: até 07/11/2023

Taxa de inscrição: R$ 26,00 a R$ 52,00

Data da prova objetiva: 26/11/2023

Prefeitura de Nova Friburgo - Rio de Janeiro

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Consulplan

Cargos: professor e pedagogo

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Nova Friburgo, Rio de Janeiro – RJ

Número de vagas: 89 vagas

Remuneração: a ´partir de R$ 1.614,43

Inscrições: até 16/10/2023

Taxa de inscrição: R$ 90,00

Data da prova objetiva: 26/11/2023

Universidade Federal de Rondonópolis – Mato Grosso

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: UFG

Cargos: pedagogo e técnico em assuntos educacionais

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Rondonópolis, Mato Grosso – MT

Número de vagas: 2 vagas

Remuneração: R$ 4.556,92

Inscrições: até 30/10/2023

Taxa de inscrição: R$ 140,00

Data da prova objetiva: 19/11/2023

Universidade Federal do Delta do Parnaíba – Piauí

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: UFG

Cargos: pedagogo

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Parnaíba, Piauí – PI

Número de vagas: 3 vagas

Remuneração: R$ 4.556,92

Inscrições: até 30/10/2023

Taxa de inscrição: R$ 140,00

Data da prova objetiva: 19/11/2023

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – Minas Gerais

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Fundep

Cargos: pedagogo e técnico em assuntos educacionais

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Minas Gerais – MG

Número de vagas: 4 vagas

Remuneração: R$ 4.556,92

Inscrições: até 20/10/2023

Taxa de inscrição: R$ 125,00

Data da prova objetiva: 03/12/2023

Universidade Federal de Jataí – Goiás

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Access

Cargos: técnico em assuntos educacionais

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Jataí, Goiás – GO

Número de vagas: 6 vagas

Remuneração: R$ 4.556,92

Inscrições: até 19/10/2023

Taxa de inscrição: R$ 120,00

Data da prova objetiva: 26/11/2023

Prefeitura de Itanhomi - Minas Gerais

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: IBGP

Cargos: professor

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Itanhomi, Minas Gerais – MG

Número de vagas: 21 vagas

Remuneração: R$ 2.327,09

Inscrições: até 13/10/2023

Taxa de inscrição: R$ 100,00

Data da prova objetiva: 05/11/2023

Prefeitura de Frutal - Minas Gerais

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Avalia

Cargos: professor

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Frutal, Minas Gerais – MG

Número de vagas: 23 vagas

Remuneração: A partir de R$ 2.652,31

Inscrições: até 21/11/2023

Taxa de inscrição: R$ 90,00

Data da prova objetiva: 17/12/2023

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Funtef PR

Cargos: pedagogo

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Paraná – PR

Número de vagas: 2 vagas

Remuneração: R$ 4.556,92

Inscrições: até 03/11/2023

Taxa de inscrição: R$ 199,00

Data da prova objetiva: 10/12/2023

Prefeitura de Divino das Laranjeiras - Minas Gerais

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: MB Gestão

Cargos: professor

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Divino das Laranjeiras, Minas Gerais – MG

Número de vagas: 14 vagas

Remuneração: A partir de R$ 2.632,57

Inscrições: até 05/11/2023

Taxa de inscrição: R$ 105,00

Data da prova objetiva: 26/11/2023

Prefeitura de Belo Horizonte – Minas Gerais

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos: professor e assistente

Escolaridade: níveis médio e superior

Carreiras: educação

Lotação: Belo Horizonte, Minas Gerais – MG

Número de vagas: 512 vagas

Remuneração: A partir de R$ 3.228,66

Inscrições: até 23/10/2023

Taxa de inscrição: R$ 90,00 a R$ 100,00

Data da prova objetiva: 10/12/2023

Prefeitura de São Sebastião do Alto - Rio de Janeiro

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: IASP

Cargos: professor

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: São Sebastião do Alto, Rio de Janeiro – RJ

Número de vagas: 29 vagas

Remuneração: A partir de R$ 2.706,18

Inscrições: até 25/10/2023

Taxa de inscrição: R$ 160,00

Data da prova objetiva: 07/04/2024

Concursos previstos:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Universidade Federal de Goiás (UFG)

Cargos: Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Goiás – GO

Número de vagas: a definir

Remuneração: a definir

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos: a definir

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Carreiras: educação

Lotação: Bahia – BA

Número de vagas: a definir

Remuneração: até R$ 9 mil

Universidade Federal de Ouro Preto – Minas Gerais

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Fundep

Cargos: a definir

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Carreiras: educação

Lotação: Ouro Preto, Minas Gerais – MG

Número de vagas: 131 cargos vagos

Remuneração: até R$ 9 mil

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Idecan

Cargos: a definir

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Carreiras: educação

Lotação: Acre – AC

Número de vagas: 177 cargos vagos

Remuneração: até R$ 9 mil

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: FUNCERN

Cargos: professor e pedagogo

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Rio Grande do Norte – RN

Número de vagas: 40 vagas

Remuneração: até R$ 9 mil

Universidade Federal do Ceará

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Fundação Cetrede

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Carreiras: educação

Lotação: Ceará – CE

Número de vagas: a definir

Remuneração: até R$ 9 mil

Secretaria de Estado da Educação do Amapá

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Fundação Getulio Vargas

Cargos: analista educacional, especialista em educação e auxiliar educacional

Escolaridade: níveis médio e superior

Carreiras: educação

Lotação: Amapá – AP

Número de vagas: 319 vagas

Remuneração: até R$ 8 mil

Prefeitura do Rio de Janeiro