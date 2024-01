Quer se tornar um analista de investimentos? Veja quanto ganha e o que faz esse profissional

Avanços tecnológicos, maior acesso à informação e uma crescente conscientização sobre educação financeira estão promovendo uma mudança significativa no mundo das finanças. Cada vez mais, investir se torna uma prática mais popular e menos complicada. Nesse cenário, um novo profissional desponta em um mercado repleto de oportunidades de crescimento e propostas de trabalho atrativas: o analista de investimentos.

Esse profissional é responsável por realizar análises detalhadas de oportunidades de investimento que podem ajudar investidores a tomar decisões mais assertivas. São eles os responsáveis por avaliar o risco e potencial retorno associados a diferentes classes de ativos financeiros, como ações, títulos, fundos e imóveis.

As oportunidades de trabalho costumam se concentrar nas instituições financeiras, como corretoras, bancos, gestoras ou empresas de consultoria, mas também é possível trabalhar de forma independente, prestando serviços de consultoria a clientes individuais.

O que faz um analista de investimentos?

Abaixo, elencamos as principais responsabilidades desse profissional. Confira.

Analisar de ativos financeiros

Uma das principais funções de um analista de investimentos é realizar análises detalhadas de ativos financeiros, como ações, títulos e fundos imobiliários. O objetivo dessa análise é levantar e fornecer informações e insights que possam apoiar investidores a alocar recursos financeiros de forma assertiva e na tomada de decisões informadas.

Fazer recomendações de investimento

Com base em suas análises, os analistas devem fazer recomendações de investimentos para os investidores. Essas dicas podem incluir a sugestão de comprar, vender ou manter determinados ativos; indicar as melhores estratégias para diversificar os investimentos; recomendar as melhores decisões de acordo com perfil de risco e os objetivos financeiros individuais de cada investidor. Para isso, é importante que esse profissional desenvolva suas habilidades de comunicar informações complexas de forma clara e compreensível.

Acompanhar tendências de mercado

Os analistas de investimentos também precisam monitorar constantemente as tendências e condições do mercado financeiro. Esse processo é importante para identificar tendências, oportunidades e ameaças – e, com isso, antecipar soluções para cenários de crise.

Realizar a avaliação de empresas

Os analistas de investimentos precisam conduzir pesquisas sobre as empresas. Isso envolve a análise de relatórios financeiros, da estrutura organizacional e de perspectivas futuras. Essa avaliação ajuda a determinar a saúde financeira e o potencial de crescimento de uma empresa.

Quanto ganha um analista de investimentos?

O salário de um analista de investimentos pode variar bastante de acordo com a localização geográfica, a experiência do profissional, o setor de atuação e a instituição empregadora. Segundo dados do Glassdoor, plataforma de avaliação de empresas por funcionários e ex-funcionários, essa é a faixa salarial de acordo com o nível de experiência:

Início de carreira: Para aqueles que estão começando na carreira, os salários podem variar entre R$ 4.000 a R$ 8.000 por mês.

Profissionais experientes: Analistas com mais tempo de experiência podem ganhar salários mais altos, que variam entre R$ 15.000 a R$ 20.000 por mês.

Profissionais sêniores: Aqueles que atuam em cargos mais sêniores, podem ter salários ainda mais elevados, que ultrapassam R$ 20.000 por mês.

Como conquistar uma vaga como analista de investimentos?

Para estar mais preparado para ocupar posições como analista de investimentos e se destacar da concorrência, além das certificações obrigatórias (como o CFA), obter especializações de nível superior, como MBAs e pós-graduação; é um primeiro passo importante.

Materiais como o Guia Carreira no Mercado Financeiro, lançado pela EXAME, também podem ajudar. Com ele é possível mergulhar em um dos mercados mais aquecidos da atualidade, conhecer sua história, as possibilidades de atuação, os principais cargos e requisitos, além de aprender como construir um currículo vencedor.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME