Quer se destacar em vagas de início de carreira? Desenvolva essas três habilidades sociais agora

Com o mercado de trabalho cada vez mais moldado pelas transformações tecnológicas, o LinkedIn aponta um crescimento relevante em habilidades técnicas como alfabetização em inteligência artificial, otimização de processos e gestão de orçamento e recursos.

No entanto, para quem está no início da carreira, dominar as chamadas “habilidades humanas” pode ser a chave para conquistar uma vaga e trilhar um caminho de sucesso. As informações foram retiradas da CNBC.

Segundo Andrew Seaman, editor geral de notícias do LinkedIn para empregos e desenvolvimento de carreira, ainda que as empresas estejam investindo em tecnologias e processos digitais, elas continuam priorizando as chamadas habilidades centradas no ser humano.

Em especial, para funções de nível inicial, as competências comportamentais se tornam determinantes, já que muitos candidatos ainda não acumularam experiência profissional suficiente para se destacarem apenas pela parte técnica.

Entre as habilidades mais valorizadas para esses perfis estão comunicação, adaptabilidade e criatividade.

E não se trata de jargões genéricos ou apenas boas intenções: é necessário comprovar como essas competências foram aplicadas, mesmo em experiências extracurriculares, cursos ou trabalhos temporários.

Comunicação como trunfo em ambientes multigeracionais

A comunicação aparece como destaque não apenas pela capacidade de se expressar bem, mas pela habilidade de lidar com conflitos e interações em ambientes de trabalho cada vez mais diversos e multigeracionais.

A inteligência relacional e a escuta ativa tornam-se diferenciais em ambientes corporativos que demandam equilíbrio entre vozes experientes e novas formas de pensar.

A capacidade de negociar, conciliar opiniões e promover harmonia entre os colegas é uma ferramenta valiosa para qualquer profissional que deseje crescer dentro da empresa.

Adaptabilidade como reflexo da era da transformação

Já a adaptabilidade desponta como uma exigência direta do novo cenário corporativo. Com o avanço constante de tecnologias e mudanças nos fluxos de trabalho, a disposição para aprender e se adaptar ganha um peso estratégico.

Demonstrar essa postura em um currículo exige mais do que boas intenções.

Cursos recentes, como formações em ferramentas digitais ou metodologias ágeis, podem ser mencionados como prova de que o candidato está atento às mudanças do mercado.

A abertura a novas funções, ao trabalho temporário ou até mesmo à atuação como freelancer também pode ser vista como sinal de flexibilidade.

A prontidão para mudanças rápidas é hoje um dos principais indicadores de sucesso no ambiente corporativo.

Criatividade voltada para a solução de problemas

A criatividade — que vai além da associação com funções artísticas. No mundo corporativo, ela está atrelada à capacidade de resolver problemas de maneira inovadora, propondo alternativas mais eficientes para processos existentes.

Exemplos práticos ajudam a comprovar essa competência.

Candidatos podem relatar situações em que propuseram mudanças em projetos universitários, voluntariado ou trabalhos anteriores que resultaram em melhorias tangíveis.

Criar soluções originais para desafios antigos pode acelerar a trajetória profissional de quem está começando.

