Quer produtividade de verdade? Aprenda a desacelerar sua vida

Qual foi a última vez que você parou para prestar atenção no que estava comendo? Quantas vezes se permitiu simplesmente não fazer nada? Ou disse não para mais uma tarefa que não era tão importante assim? E, quantas vezes compartilhou um momento com sua família, ou amigos, para falar sobre a vida sem se preocupar com o tempo?

Vivemos uma epidemia global e não estou falando do Covid-19. O mundo está se tornando cada vez mais ansioso.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 260 milhões de pessoas sofrem com ansiedade no planeta e no Brasil, 86% dos brasileiros lidam com sintomas de ansiedade, ou depressão.

É muita gente e precisamos parar de normalizar essa situação como uma mera consequência do ritmo de vida necessário para sustentar o capitalismo tradicional.

Em contrapartida a aceleração tecnológica e, consequentemente, do mercado, saber desacelerar é o principal ingrediente para uma vida saudável, equilibrada e veja só, mais criativa e genuinamente produtiva!

Esse é o convite do Movimento Slow Living (viver lentamente), que teve sua origem em Roma, na década de 80 com o Movimento Slow Food, liderado pelo jornalista Carlo Petrini. A proposta nasceu em

combate ao fast food e priorizava a valorização do ato de comer com calma e com qualidade nos alimentos.

Gradualmente, o ato se transformou em movimento foi incorporado a outros setores da vida e da sociedade, que também sofriam as consequências do que alguns estudiosos chamam de “aceleração social do tempo”. Hoje, já é considerado uma estratégia para assegurar a saúde física e mental de diversos lugares, como o Japão, por exemplo.

O país, reconhecido pelo ritmo acelerado, desde 2003 busca desenvolver como estratégia governamental a aproximação com o bem-estar de seus moradores. O trabalho foi iniciado pela prefeitura de uma pequena cidade, chamada Iwate.

Elaborou-se a adoção de uma conduta coletiva de desaceleração. Isso mesmo, a política governamental de uma cidade inteira busca desacelerar: no trânsito, nas compras, na moradia, na alimentação, na indústria e até na educação! Lembrando que, o Japão sofreu por anos com os suicídios dos seus adolescentes devido a pressão cultural em serem excelentes o tempo todo.

Além desta iniciativa, existem outras espalhadas pelo mundo, como: o Clube da Preguiça, no Japão, a Fundação Longo Agora, dos Estados Unidos e a Sociedade Europeia para a Desaceleração do Tempo.

A proposta do movimento Slow Living não visa realizar as atividades devagar, mas sim em fazer uso consciente do tempo e assim valorizar a qualidade de vida e o equilíbrio entre a satisfação pessoal e profissional. Desacelerar é parar e respirar. Pensar quando a velocidade e a correria fazem sentido e quando não fazem e você corre, simplesmente, porque isso é o considerado “normal”.

Quantas vezes você já se pegou com pressa, ansioso e dando conta de mil tarefas e com a sensação de que mal parou para pensar no que estava fazendo? Ou de que não esteve presente, de verdade, em nada que realizou? Desacelerar é justamente ter atenção ao que se faz.

Desacelerar, portanto, não é tarefa simples. Passa pelo autoconhecimento, pela consciência da relação com o tempo e por escolhas relacionadas as suas prioridades. No entanto, a longo prazo, o resultado é uma mente mais equilibrada e uma vida mais criativa e saudável – o que impacta diretamente no seu desempenho profissional e na tomada de decisões mais assertivas.

6 ações para aplicar o Slow Living na sua vida

1. Nutra com atenção as relações que são importantes para você: nutrir com afeto e presença suas relações é uma forma de humanizar as relações e desacelerar. A escuta ativa, a atenção plena e a presença são fundamentais para um caminhar mais lento.

2.Reveja sua relação com o tempo: como você usa seu tempo? O que ocupa mais tempo em sua vida hoje? O que você gostaria que ocupasse mais? Perceba as suas escolhas de tempo e tome as rédeas destas escolhas para você. Questione quando a velocidade faz sentido e quando não faz.

3.Um passo de cada vez: vivemos na sociedade do desempenho, que valoriza o multitasking. Atendemos em ritmo frenético as urgências e muitas vezes não conseguimos dar conta, o que se transforma em culpa e veja só, em ansiedade! Faça uma coisa por vez, com calma e atenção.

4.Desconecte-se para encontrar a verdadeira conexão: as tecnologias são “ladrões de tempo” na vida contemporânea. Reserve momentos do dia para estar presente, sem a interferência do celular, da TV ou do computador.

5. Se permita fazer pausas: mesmo que o mundo te pressione a correr e parar seja um esforço (olha a culpa aqui de novo), se permita a viver momentos de ócio, fazer pausas para uma leitura despretensiosa, brincar com seus filhos ou acarinhar seus animais de estimação.

6. Cuidado com a mentalidade da escassez: parar, muitas vezes, traz a sensação de que se está perdendo tempo. Eu poderia estar produzindo mais, estudando mais, realizando mais. O medo de perder a velocidade e deixar de acompanhar o ritmo acelerado da sociedade é uma das grandes armadilhas do mundo atual. Dessa forma, conquistamos reconhecimento e perdemos saúde. A consequência é que o sucesso obtido é perdido pela falta de fôlego em continuar. Calma, você tem valor e ele não está ligado ao tanto que você faz, mas sim, a qualidade do que você entrega, ok?

Boa reflexão e boa jornada!