Quer influenciar pessoas? Use 6 frases, diz especialista em liderança: ‘Palavras fazem a diferença’

Em um mundo onde tudo parece estar fora de controle, desenvolver a capacidade de influenciar os outros é um diferencial poderoso para profissionais de qualquer área.

No contexto corporativo, a influência é uma das habilidades que diferenciam líderes eficazes de gestores comuns. Segundo a CNBC Make It, algumas frases simples, mas estrategicamente elaboradas, podem fazer toda a diferença na forma como um líder se comunica e impacta sua equipe. Veja, a seguir, quais são elas.

1. ‘Ótimo trabalho! Especificamente...’

O reconhecimento é uma ferramenta poderosa de motivação, mas elogios genéricos nem sempre são eficazes. A chave está na especificidade. Ao dizer "Ótimo trabalho!", um líder pode ir além e acrescentar: "Você demonstrou um grande comprometimento ao solucionar aquele problema crítico, garantindo que a equipe cumprisse o prazo".

2. ‘Conte-me mais’

Um bom líder não apenas dá ordens, mas também ouve ativamente sua equipe. Frases como "Conte-me mais" ou "O que você acha sobre isso?" demonstram interesse genuíno e criam um ambiente no qual os colaboradores se sentem valorizados.

3. ‘Você será um líder nisso?’

A forma como um gestor delega tarefas impacta diretamente no comprometimento da equipe. Em vez de pedir para um colaborador "assumir a liderança" em determinada situação, sugerir que ele "seja um líder" na questão reforça uma identidade desejada. Estudos mostram que quando um papel é atribuído como parte da identidade de alguém, a pessoa tende a assumir essa responsabilidade com mais empenho.

4. ‘Essa é uma boa ideia que você tem’

Valorizar as ideias dos outros é uma estratégia inteligente para estimular a criatividade e a colaboração. Quando um líder reconhece uma sugestão e a atribui ao colaborador (“Essa é uma boa ideia que você tem”), ele reforça a autonomia e a propriedade intelectual da equipe sobre o projeto. Isso gera mais comprometimento e proatividade.

5. ‘Você poderia me dar um conselho?’

A busca por conselhos é uma tática poderosa para gerar conexão e influência. Quando um líder pede orientação a um membro da equipe, ele demonstra respeito pela expertise desse profissional. Além de fortalecer os laços de cooperação, essa abordagem aumenta a motivação e o aprendizado contínuo.

6. ‘Ficarei feliz em ajudar você com isso’

A cultura de apoio mútuo é essencial em qualquer organização. Quando um líder se prontifica a ajudar sua equipe, ele estabelece uma relação de reciprocidade. É um consenso que os funcionários que percebem esse suporte tendem a se engajar mais e a contribuir ativamente para o sucesso coletivo.

