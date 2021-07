Quer ficar rico? Estas 5 características podem te ajudar

Mesmo que muitas pessoas acreditem que a riqueza não vem necessariamente do dinheiro, a grande parte ainda sonha em ser rica. Embora riqueza e sucesso sejam coisas diferentes, a maioria de nós leva em consideração pelo menos algum grau de riqueza em nossas equações de sucesso.

Então, se o sucesso financeiro é o seu objetivo, como ficar rico? Segundo a ciência, a resposta não está apenas no que você faz, mas quem você é. De acordo com um estudo publicado em 2018 no British Journal of Psychology, pessoas ricas geralmente trazem certos traços de personalidade. O colunista do site Inc, Jeff Haden, separou algumas destas características. Confira:

1. Pessoas ricas tendem a ser extrovertidas -- nenhuma surpresa nisso. Uma vez que ninguém consegue nada que valha a pena por conta própria, a capacidade de se envolver com outras pessoas, de construir relacionamentos, de motivar e inspirar e de se conectar genuinamente é definitivamente importante. (Lembrando que os introvertidos também podem ser extremamente bem-sucedidos.)

2. Pessoas ricas tendem a ser mais cuidadosas -- também não é uma surpresa. Elas tomam decisões inteligentes, concentram-se em objetivos de longo prazo e fazem o que precisa ser feito (e não só o que querem). A pesquisa mostrou que pessoas responsáveis tendem a ganhar mais promoções, mais dinheiro e se sentir mais satisfeitas com seu trabalho.

3. Pessoas ricas tendem a ser mais estáveis ​​emocionalmente. Tomando decisões na base da emoção? Definitivamente, uma receita para retardar o progresso em direção às metas de longo prazo.

4. Pessoas ricas tendem a ser menos neuróticas. Quando você responde rapidamente de forma negativa, com mau humor, preocupação ou medo -- o que os psicólogos chamam de "excitação negativa" -- fica muito mais difícil ter sucesso.

5. Pessoas ricas tendem a ser mais egocêntricas. Embora pareça uma coisa ruim, os narcisistas humildes têm expectativas muito altas para seu próprio sucesso -- mas também entendem que grandes conquistas quase sempre são o resultado de esforços coletivos. Isso resulta em uma combinação vencedora: acreditar que você pode realizar grandes coisas ajuda a dar início a algo; saber que você precisa de outras pessoas para fazer acontecer ajuda a finalizar aquela tarefa.

Segundo os pesquisadores, tanto o estudo empírico quanto o conceitual da personalidade sugerem que indivíduos de desempenho extraordinariamente alto podem constituir um grupo que, em média, difere em vários traços de personalidade, incluindo maior extroversão e responsabilidade e menor neuroticismo, bem como maior narcisismo e controle próprio.

Então, sim: a personalidade é importante. De um modo geral, a vontade de trabalhar com outras pessoas, de fazer as coisas certas, de colocar o sucesso e o fracasso de curto prazo em seus devidos lugares e de se sentir como você, por meio de seu próprio esforço e persistência, podem controlar amplamente o resultado. Esses traços de personalidade são importantes.

Ainda assim: você não precisa mudar sua personalidade

Mas e se nenhum dos itens acima se parece com você? Você não pode mudar sua personalidade, mas pode mudar alguns de seus comportamentos.

Por exemplo, pessoas ricas tendem a ser extrovertidas. Se você é introvertido, não precisa mudar sua personalidade. Basta adaptar alguns comportamentos "extrovertidos". Procure ativamente maneiras de colaborar com outras pessoas. Encontre maneiras de se unir a outra pessoa em uma tarefa ou projeto. Melhor ainda, seja parceiro de um extrovertido.

Ou digamos que você costume tomar decisões emocionais, por exemplo, quando se trata de uma perda potencial. Uma tendência para evitar perdas é normal: a pesquisa de Daniel Kahneman, autor de Thinking, Fast and Slow, mostra que as perdas são duas vezes mais poderosas psicologicamente do que os ganhos.

Uma perda significa desistir de algo que você realmente tem; não adquirir um ganho significa desistir de algo teórico em vez de real. Esse preconceito parece lógico, mas muitas vezes não é -- porque tendemos a supervalorizar o que podemos perder.

Digamos que você decida não comparecer a uma reunião porque não quer "perder" uma hora de seu tempo. Mas você pode encontrar o parceiro perfeito para uma joint venture. Ou digamos que você decidiu que não quer investir R$ 10.000 a mais em seu negócio. Mas esse investimento pode permitir que você crie uma linha de produtos que abra um novo fluxo de receita. A maioria das perdas, se ocorrerem, pode ser superada. Mas os ganhos potenciais podem ter vantagens ilimitadas.

Portanto, não tente mudar sua personalidade - mas tente mudar seu comportamento. De vez em enquanto, deixe de lado seu medo e arrisque. Mesmo se você "perder", ainda ganhará com a experiência. Segundo Hade, as atitudes impulsionam os comportamentos, mas os comportamentos - e os resultados desses comportamentos - também moldam a personalidade.

No que diz respeito a ficar rico, a personalidade é claramente importante. Mas os comportamentos também. Como investir em você mesmo e nos outros. Correndo riscos inteligentes. Fazer um monte de pequenas coisas certas, uma e outra vez.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.