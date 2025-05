Quer fazer um marketing eficaz no futuro? Comece com estratégia, não com ferramentas

O futuro do marketing está sendo moldado sob o signo da inteligência artificial, automação e análise de dados.

Um relatório recente produzido pelo Zoho Marketing Plus, em parceria com o Drops, traçou um panorama detalhado das tendências emergentes no setor e indicou: o investimento em IA será inevitável — e determinante — para quem deseja manter a competitividade no mercado.

Mas, ao contrário do que o hype tecnológico pode sugerir, não basta adquirir ferramentas ou soluções de automação. O segredo está em usar a tecnologia com propósito, tendo os objetivos da organização como norte.

A transformação digital no marketing não é apenas sobre inovação. É uma questão de eficiência, escala e impacto direto nos resultados de negócio.

Um novo papel para o profissional de marketing

Segundo o relatório, um dos principais ganhos proporcionados pela automação está na eliminação de tarefas repetitivas, o que libera tempo dos profissionais para atuarem de forma mais estratégica.

Com isso, o papel do profissional de marketing deixa de ser puramente operacional para se tornar analítico, criativo e decisório. A tecnologia assume as tarefas rotineiras, e os profissionais ganham tempo e dados para atuar de forma mais inteligente.

IA sim, mas com responsabilidade

Os líderes ouvidos no estudo foram unânimes ao afirmar que a IA será o pilar central das estratégias de marketing nos próximos anos, mas também reforçaram a importância de respeitar os limites dessa transformação.

Profissionais que souberem equilibrar habilidades técnicas com sensibilidade humana estarão mais bem preparados para liderar o marketing do futuro — e, consequentemente, alcançar posições estratégicas nas organizações.

