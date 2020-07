Quer experiência no mercado financeiro? Veja estas iniciativas de imersão

Para quem deseja começar a carreira na área financeira, ter uma experiência prévia de como funciona o mercado pode ser um grande diferencial para os recrutadores.

Estudantes e recém-formados podem se candidatar para três diferentes programas de imersão profissional do BTG Pactual. As inscrições estão abertas para o BTG Pactual Experience, BTG Pactual Bootcamp e BTG Pactual Tech Bootcamp.

Segundo Mateus Carneiro, sócio e head de recursos humanos do banco de investimentos, as iniciativas permitem uma troca entre os universitários e profissionais que são referência no mercado.

“Do nosso lado, nos permite conhecer e recrutar talentos, que podem se tornar parte da empresa no futuro. Diversos funcionários chegaram ao banco por meio dessas iniciativas”, afirma ele.

Confira mais informações sobre cada um dos programas.

BTG Pactual Experience 2020

A competição em grupo acontece em quatro etapas eliminatórias. As equipes participam de aulas teóricas, acompanhadas de sócios e funcionários seniores do banco, e devem produzir uma análise de uma companhia de capital aberto. Os vencedores garantem vaga no programa de estágio de férias 2021.

A iniciativa aceita a participação de estudantes do exterior. Os grupos devem ter no mínimo dois e no máximo quatro participantes, todos matriculados em cursos de ensino superior.

Inscrições: até 31 de julho pelo site

BTG Pactual Bootcamp

No dia 1° de agosto, os selecionados farão uma imersão pelas diferentes áreas da empresa e poderão interagir com os sócios do banco no escritório em São Paulo. Os participantes precisam ter interesse em ingressar em carreira no mercado financeiro e ter o período de formação no ensino superior entre julho de 2018 e julho de 2022.

Inscrições: até 24 de julho pelo site

BTG Pactual Tech Bootcamp

Esse programa é focado nas áreas de tecnologia do banco, com oportunidade de conhecer os sócios no escritório em São Paulo no dia 15 de agosto. Para se candidatar, é necessário ter o período de formação no ensino superior entre julho de 2018 e julho de 2022 e estar interessado na carreira na área de tecnologia.

Inscrições: até 24 de julho pelo site