Quer estudar na França? Confira as bolsas Emile Boutmy para graduação e mestrado

Se o seu sonho é estudar no Sciences Po, em Paris, a renomada instituição também pode te ajudar com seus custos de vida na cidade luz.

As inscrições para bolsas para o Sciences Po do programa Emile Boutmy estão abertas até 30 de novembro, para os cursos de mestrado. Para os cursos de graduação, o fim do prazo é em 22 de fevereiro de 2023.

As bolsas Emile Boutmy são oferecidas para estudantes internacionais aceitos para graduação ou mestrado na instituição, e que tenham feito a candidatura pela primeira vez.

Para escolher os estudantes, são considerados aspectos socioeconômicos, bem como o desempenho acadêmico do aluno.

Quais os benefícios das bolsas Emile Boutmy

O apoio financeiro varia entre 3.600 e 13.190 euros, pelos três anos de graduação. Em alguns casos, além desse valor, o aluno também pode receber um apoio financeiro para ajudar a arcar com os custos de vida. Já para os cursos de mestrado, há prêmios de 12.200 euros por ano pelos dois anos de curso.

Como concorrer às bolsas para o Sciences Po

Os alunos que desejam se candidatar às bolsas para o Sciences Po devem informar seu interesse na seção de informações financeiras da candidatura para o Sciences Po.

A candidatura para o Sciences Po, por sua vez, exige documentos como diploma e histórico do ensino médio (ou ensino superior, no caso do mestrado) e carta de motivação.